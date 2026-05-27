Χρήστος Σαντικάι: Αν κάποιος έλεγε “ρε τον Αλβανό” δεν επηρεαζόμουν – Δεν ένιωθα ενοχή για την καταγωγή μου

Για την αλβανική καταγωγή του μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Χρήστος Σαντικάι, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εξηγώντας πως δεν άφησε ποτέ κακόβουλα σχόλια να τον επηρεάσουν.

Πιο αναλυτικά, ο Χρήστος Σαντικάι δήλωσε: «Στη γενιά μου πολλοί άνθρωποι πέρασαν δύσκολα λόγω bullying, όχι μόνο εγώ. Δεν έχω να ξεχάσω τίποτα από αυτά, αυτά με έκαναν αυτό που είμαι τώρα. Το bullying δεν το άφησα να με επηρεάσει, οπότε δεν το ένιωσα ποτέ. Δηλαδή αν κάποιος έλεγε “ρε τον Αλβανό”, έμπαινε από εδώ και έβγαινε από εδώ. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί να πεις κάποιον Αλβανό ή Έλληνα ή Πακιστανό. Αυτή η άμυνα ήταν από το σπίτι μου, δεν ξεχωρίζαμε χώρες. Η μάνα μου δεν μου είπε ποτέ επειδή εμείς είμαστε από την Αλβανία να προσέχω. Δεν με έκανε να νιώσω ενοχικά για την καταγωγή μου. Πήγαινα στην Αλβανία και έλεγαν “ήρθε ο Έλληνας”, αλλά δεν έδινα σημασία».