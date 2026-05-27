MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Χρήστος Σαντικάι: Αν κάποιος έλεγε “ρε τον Αλβανό” δεν επηρεαζόμουν – Δεν ένιωθα ενοχή για την καταγωγή μου

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Για την αλβανική καταγωγή του μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Χρήστος Σαντικάι, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εξηγώντας πως δεν άφησε ποτέ κακόβουλα σχόλια να τον επηρεάσουν.

Πιο αναλυτικά, ο Χρήστος Σαντικάι δήλωσε: «Στη γενιά μου πολλοί άνθρωποι πέρασαν δύσκολα λόγω bullying, όχι μόνο εγώ. Δεν έχω να ξεχάσω τίποτα από αυτά, αυτά με έκαναν αυτό που είμαι τώρα. Το bullying δεν το άφησα να με επηρεάσει, οπότε δεν το ένιωσα ποτέ. Δηλαδή αν κάποιος έλεγε “ρε τον Αλβανό”, έμπαινε από εδώ και έβγαινε από εδώ. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί να πεις κάποιον Αλβανό ή Έλληνα ή Πακιστανό. Αυτή η άμυνα ήταν από το σπίτι μου, δεν ξεχωρίζαμε χώρες. Η μάνα μου δεν μου είπε ποτέ επειδή εμείς είμαστε από την Αλβανία να προσέχω. Δεν με έκανε να νιώσω ενοχικά για την καταγωγή μου. Πήγαινα στην Αλβανία και έλεγαν “ήρθε ο Έλληνας”, αλλά δεν έδινα σημασία».

Χρήστος Σαντικάι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Πλήρεις πρωτεΐνες: Ποιες τροφές περιέχουν και τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Καρανίκας: Ο Τσίπρας αντί για rebranding έκανε reunion με ρετάλια – Ντιλάρει με ολιγάρχες

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 10 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 27η Μαΐου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 47χρονος ξάφρισε 4.000 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.400 ευρώ από διαρρήξεις και ληστεία

MEDIA NEWS 21 ώρες πριν

Ξέσπασε ο Κώστας Τσουρός στην έναρξη: Συνάδελφοι, υπομονή, αυτό που ευχόσασταν από την πρώτη μέρα, θα συμβεί την Παρασκευή

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον νέο επικεφαλής του ένοπλου κλάδου της Χαμάς με πλήγμα στη Γάζα