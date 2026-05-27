Λευκάδα: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στο Πόρτο Κατσίκι – Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Λευκάδα, όταν το πρωί εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του Πόρτο Κατσίκι, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του νησιού.

Το πτώμα, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες ανήκει σε άνδρα περίπου 60 ετών αγνώστων λοιπών στοιχείων, εντοπίστηκε από πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή και αμέσως ειδοποίησαν τις Αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ενώ η σορός ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε αρχικά για τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Λευκάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έφερε τα ρούχα του, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν εξακριβωθεί τα στοιχεία ταυτότητάς του, γεγονός που δυσχεραίνει τις έρευνες.

Οι λιμενικές αρχές έχουν αναλάβει την προανάκριση και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου, χωρίς να αποκλείεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ακόμη και το σενάριο της αυτοχειρίας.

Καθοριστικής σημασίας για την υπόθεση αναμένεται να είναι η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως τόσο στην αιτία θανάτου όσο και στην ταυτοποίηση του άνδρα.

