Το ΑΠΘ στην Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας

Η διεπιστημονική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου συμμετείχε στην Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, από τον Ιανουάριο του 2025 έως και τον Απρίλιο του 2026, στο πλαίσιο του «Εθνικού Δικτύου Συνεργαζόμενων Οργανισμών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας σε επίπεδο κοινότητας».

Η διεπιστημονική ομάδα του Αριστοτελείου συγκροτήθηκε από εκπροσώπους του Τμήματος Ιατρικής (Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής), των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Θεσσαλονίκης και των Σερρών (Εργαστήριο Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής και Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα, αντίστοιχα), και του Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Η συμβολή της ομάδας του Αριστοτελείου υπήρξε πολυδιάστατη και στοχευμένη, αξιοποιώντας τη συνέργεια διαφορετικών γνωστικών πεδίων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενός σύνθετου ζητήματος δημόσιας υγείας, όπως είναι η πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Οι δράσεις αναπτύχθηκαν σε εκτεταμένο γεωγραφικό εύρος στη Βόρεια Ελλάδα, καλύπτοντας τις περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, των Σερρών, της Ημαθίας και της Πιερίας στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς και στις περιοχές της Φλώρινας και της Καστοριάς στη Δυτική Μακεδονία.

Ένα από τα πρώτα βήματα αποτέλεσε η χαρτογράφηση των βασικών φορέων, των οποίων η δράση είχε άμεση συνάφεια με το πρόγραμμα, και των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) στην περιοχή ευθύνης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Συνολικά, επιτεύχθηκε η καταγραφή περίπου 270 stakeholders από τους τομείς της σχολικής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Υγείας, της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ, αθλητικοί σύλλογοι κ.α.) και του ιδιωτικού τομέα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, διαμορφώθηκε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για συνεργασίες υψηλού αντίκτυπου μέσα από την κινητοποίηση πόρων, τεχνογνωσίας και κοινοτικής υποστήριξης.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η σύσταση και ο συντονισμός της Περιφερειακής Ομάδας Δράσης (ΠΟΔ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που συγκροτήθηκε με εκπροσώπηση όλων των ομάδων των εμπλεκόμενων μερών από τους έξι νομούς της περιοχής ευθύνης του. Επιπλέον, σημαντική ήταν η συμμετοχή της ΠΟΔ σε μηνιαίες διαδικτυακές συναντήσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος, με στόχο τον σχεδιασμό κοινωνικών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.

Συνολικά υλοποιήθηκαν περισσότερες από 60 δράσεις διάχυσης των Εργαλειοθηκών στις περιοχές ευθύνης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με τη συνδρομή της ΠΟΔ.

Η απήχηση του συνόλου των δράσεων της Περιφερειακής Ομάδας Δράσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου υπήρξε ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς εκτιμάται ότι συμμετείχαν περίπου 12.500 άτομα, εκ των οποίων περίπου 7.000 ενήλικες και 5.500 παιδιά. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ουσιαστική συμβολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στην ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας γύρω από την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, και την υιοθέτηση υγιεινών τρόπων ζωής. Επιπρόσθετα, η διεπιστημονική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την ΠΟΔ, συνέταξαν σχέδιο δράσης με προτάσεις για το πώς θα μπορούσαν να αναμορφωθούν χώροι πρασίνου και χώροι άσκησης στην περιοχή ευθύνης της.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον εκπαιδευτικό πυλώνα του προγράμματος, με την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενημέρωσης και επιμόρφωσης της σχολικής κοινότητας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 14 σεμινάρια για εκπροσώπους της σχολικής κοινότητας και πέντε για γονείς/φροντιστές στην περιοχή ευθύνης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Κομβικό στοιχείο του εκπαιδευτικού πυλώνα του προγράμματος αποτέλεσε, επίσης, η υλοποίηση δράσεων για την υγιεινή διατροφή και τη σωματική άσκηση, στο πλαίσιο λειτουργίας δύο Σχολείων-Κόμβων Υγείας: του 20ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών και του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Ευόσμου Θεσσαλονίκης. Οι δράσεις πραγματοποιούνταν δύο φορές την εβδομάδα, εκτός του ωραρίου των μαθημάτων, από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τον Απρίλιο του 2026, και περιλάμβαναν ενημερωτικές εκδηλώσεις, καθώς και διαδραστικά κινητικά παιχνίδια, απευθυνόμενα τόσο σε μαθητές σχολικής ηλικίας, όσο και στους γονείς/κηδεμόνες τους. Συνολικά, συμμετείχαν 187 παιδιά και 209 ενήλικες.

Οι παραπάνω δράσεις παρουσιάστηκαν στην τελική εκδήλωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με τίτλο «Τροφή για Δράση: Το ΑΠΘ στη μάχη κατά της παιδικής παχυσαρκίας», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, στην Αίθουσα Τελετών «Αλέξανδρος Παπαναστασίου» του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.

Σχετικά με την Εθνική Δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας

Η Εθνική Δράση για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της, μέσω της προώθησης και υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών και σωματικής άσκησης. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, δάσκαλοι, καθηγητές, επαγγελματίες υγείας, παιδίατροι, διαιτολόγοι, διακεκριμένοι σεφ, γονείς και παιδιά, αθλητικά σωματεία, τοπικοί φορείς και κοινότητες. Είναι το πρώτο πρόγραμμα που υλοποιείται σε όλη την επικράτεια, καλύπτοντας τις ανάγκες των παιδιών ηλικίας 0 έως 17 ετών και των οικογενειών τους, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας πρόληψης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://paxisarkiakaipaidi.gov.gr/