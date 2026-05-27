Μπούκαραν σε σπίτια στις Σέρρες και στην Καβάλα τις ημέρες του Πάσχα και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκαν δύο κλοπές από οικίες, που έγιναν τον περασμένο μήνα σε περιοχές των Σερρών και της Καβάλας, μετά από αναλυτική έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Αμφίπολης, σε συνεργασία και με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών, ηλικίας 19, 19 και 31 ετών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι άνδρες το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11/4/26) προς Κυριακή του Πάσχα (12/4/26) διέρρηξαν παράθυρο οικίας σε περιοχή του Δήμου Αμφίπολης Σερρών και αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.

Το όχημα που χρησιμοποίησαν, εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο σε άλλη περιοχή των Σερρών και κατασχέθηκε.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10/4/26), διέρρηξαν το παράθυρο οικίας σε περιοχή του Δήμου Παγγαίου Καβάλας και αφαίρεσαν, μεταξύ άλλων, κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Μέρος των κοσμημάτων βρέθηκε εντός του ανωτέρω οχήματος και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.