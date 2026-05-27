Δυστύχημα με 4 νεκρούς στο Βέλγιο: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται τρία από τα πέντε παιδιά

Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη (26/5) στο Μπούγκενχαουτ της Φλάνδρας στο Βέλγιο, μετά από σφοδρή σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. Την ίδια ώρα, πέντε παιδιά εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, με τα τρία από αυτά να φέρουν «πολύ σοβαρά τραύματα που απαιτούν ακόμη εντατική φροντίδα».

Δύο από τα πέντε παιδιά που τραυματίστηκαν σοβαρά ενδέχεται να λάβουν εξιτήριο τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την βελγική Le Soir. Ωστόσο, η κατάσταση των υπολοίπων τριών παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, όπως δήλωσε η Γιολιέν Ρουφ, διευθύντρια του σχολείου «Richtpunt campus Buggenhout». Η εισαγγελία της Ανατολικής Φλάνδρας δεν είναι ακόμη σε θέση να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες για την πορεία των ερευνών για το τρομερό δυστύχημα στο Βέλγιο όταν σχολικό συγκρούστηκε με τρένο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η σύγκρουση σημειώθηκε σε ισόπεδη διάβαση, η οποία ήταν κλειστή εκείνη την ώρα, και στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους: τον 49χρονο οδηγό του σχολικού λεωφορείου, μια 27χρονη συνοδό και δύο παιδιά, ηλικίας 15 και 12 ετών, με καταγωγή από το Μπόρνεμ, κοντά στην Αμβέρσα. Άλλα πέντε παιδιά που επέβαιναν στο λεωφορείο τραυματίστηκαν σοβαρά.

Όλα τα παιδιά φοιτούν στο «Richtpunt campus Buggenhout», ένα σχολείο ειδικής αγωγής και είναι από 12 έως 15 ετών.

Η κατάσταση των τραυματιών

Οι μαθητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά πλέον η ζώη τους δεν διατρέχει κίνδυνο. «Ένας μαθητής αναμένεται να πάρει σύντομα εξιτήριο, ενώ για ένα ακόμα αγόρι αυτό θα είναι εφικτό σε λίγες ημέρες», εξήγησε η διευθύντρια του σχολείου. «Όμως, απομένουν τρία αγόρια με πολύ βαριά τραύματα, τα οποία χρειάζονται ακόμα μεγάλη ιατρική φροντίδα».

Το σχολείο έχει δημιουργήσει έναν ειδικό χώρο μνήμης και συγκέντρωσης για τα θύματα, ενώ δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να παραμείνουν στα σπίτια τους την Τετάρτη (27/5). Το εκπαιδευτικό ίδρυμα παρέχει ψυχολογική υποστήριξη.

Αρνητικά τα τεστ στον μηχανοδηγό του τρένου

Ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου που ενεπλάκη στο πολύνεκρο δυστύχημα με τρένο στο Μπούγκενχαουτ, στο Βέλγιο, δεν είχε ποινικό μητρώο, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (26.05.2026) η εισαγγελία της Ανατολικής Φλάνδρας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η εταιρεία De Lijn, υπεύθυνη για τα δίκτυα λεωφορείων και τραμ στη Φλάνδρα, υπογράμμισε ότι ο 49χρονος οδηγός θεωρούνταν ιδιαίτερα έμπειρος επαγγελματίας.

«Ο οδηγός που συνεργαζόταν με υπεργολάβο ήταν έμπειρο μέλος του προσωπικού, σε καλή κατάσταση υγείας και είχε περάσει τόσο τον ιατρικό έλεγχο όσο και την υποχρεωτική ετήσια εκπαίδευση», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η ίδια εταιρεία είχε δηλώσει νωρίτερα στη βελγική HLN πως «ο άνδρας έκανε αυτή τη δουλειά εδώ και πάρα πολύ καιρό και αναμφίβολα γνώριζε τη διαδρομή του».

Οι αρχές διευκρίνισαν επίσης ότι ο μηχανοδηγός του τρένου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και τεστ για ναρκωτικά μετά το δυστύχημα στο Βέλγιο, με αμφότερα τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά.