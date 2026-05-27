Εργασίες αποκατάστασης μεταλλικών στηθαίων και αύριο επί της ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

Εργασίες αποκατάστασης μεταλλικών στηθαίων επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών θα εκτελέσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, από τις 07:00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, η αποκατάσταση των κατεστραμμένων στηθαίων θα γίνει αμφίπλευρα από τη Χ.Θ. 55+000 έως τη Χ.Θ. 61+500 επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών με τμηματικό αποκλεισμό του παραπάνω οδικού τμήματος.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Ν. Μουδανίων, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.