Η Γεροβασίλη μπερδεύτηκε και είπε τον Πολάκη “βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ” – “Δεν είμαι ανεξάρτητος” απάντησε ο Πολάκης

Την συνεχιζόμενη στράτευσή του στον ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε εκ νέου ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή, όταν η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη παραλίγο να τον αναγγείλει ως βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ.

Τελικά τον ανήγγειλε ως ανεξάρτητο βουλευτή, με τον κ. Πολάκη να της απευθύνεται και εκείνη να του απαντάει «είδατε ότι δυσκολεύτηκα».

Τελικά από του βήματος της Ολομέλειας, ο κ. Πολάκης δήλωσε: «Εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος, ήμουν και είμαι από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ».