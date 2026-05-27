Η Γεροβασίλη μπερδεύτηκε και είπε τον Πολάκη “βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ” – “Δεν είμαι ανεξάρτητος” απάντησε ο Πολάκης
Intime
THESTIVAL TEAM
Την συνεχιζόμενη στράτευσή του στον ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε εκ νέου ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή, όταν η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη παραλίγο να τον αναγγείλει ως βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ.
Τελικά τον ανήγγειλε ως ανεξάρτητο βουλευτή, με τον κ. Πολάκη να της απευθύνεται και εκείνη να του απαντάει «είδατε ότι δυσκολεύτηκα».
Τελικά από του βήματος της Ολομέλειας, ο κ. Πολάκης δήλωσε: «Εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος, ήμουν και είμαι από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Σταύρος Φλώρος: “Του έβαλαν μόσχευμα στη φτέρνα, σε μία μέρα θα δούμε αν ο οργανισμός δέχεται” λέει ο πατέρας του
- Ο Ζελένσκι με επιστολή του προς τον Τραμπ του ζητά να προμηθεύσει το Κίεβο με περισσότερους πυραύλους
- Γιώργος Κώτσηρας: Στόχος της κυβέρνησης η διαρκής αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών