Θεσσαλονίκη: Βραδιά θεάτρου σκιών απόψε στην Τούμπα με ελεύθερη είσοδο

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Δ’ Δημοτική Κοινότητα διοργανώνουν απόψε για μικρούς και μεγάλους μια μοναδική βραδιά Θεάτρου Σκιών, με την παράσταση «Ο Καραγκιόζης στο πανηγύρι» με την ομάδα παραστατικής και εικαστικής δημιουργικότητας «Σκιάς Όναρ».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, στις 20:00, στο αύλειο Θεατράκι στην πλατεία Μικρασιατικού & Θρακικού Ελληνισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας, στην οδό Κλεάνθους 57.

Η εκδήλωση εντάσσεται στις ψυχαγωγικές-κοινωνικές δράσεις της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της ψυχαγωγίας και της οικογενειακής συνεύρεσης στους δημόσιους χώρους της πόλης.

Μια παράσταση για όλη την οικογένεια, με πολύ γέλιο, μουσική και την αστείρευτη γοητεία του Καραγκιόζη!

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

