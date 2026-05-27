Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα – Η επιθυμία της οικογένειας

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, σκορπώντας θλίψη στο πανελλήνιο και σήμερα συγγενείς και φίλοι θα της πουν το τελευταίο αντίο.

Η Βικτώρια Δέλλα δημοσίευσε τη Δευτέρα 25 Μαΐου ένα Instagram story μέσω του οποίου έκανε γνωστές τις πληροφορίες για το τελευταίο αντίο στη μητέρα της, που έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια, έπειτα από άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Όπως αναγράφεται αναλυτικά στην ανάρτηση της Βικτώριας Δέλλα: «Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη και ώρα 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Μετά θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να γίνει δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κυτίο στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά».