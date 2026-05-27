Πηγές ΚΚΕ για το ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία» σχολιάζουν πηγές του ΚΚΕ για το κόμμα ΕΛΑΣ που ανακοίνωσε χθες ο πρώην πρωθυπουργός,τον οποίο κατηγορούν ότι «επιχειρεί να καλλιεργήσει νέες αυταπάτες», λειτουργώντας ως εναλλακτική λύση σταθερότητας για το πολιτικό σύστημα.

«Η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ από τον κ. Τσίπρα – με όρους marketing και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος – αποτελεί την επίσημη πλέον κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτηρίων του στο σύστημα, προκειμένου το κόμμα του να αποτελέσει εναλλακτική για την εξασφάλιση της πολυπόθητης σταθερότητας της αντιλαϊκής πολιτικής.

Με γενικόλογες αναφορές, αλλά και χιλιοειπωμένα κλισέ περί αναμόρφωσης του κράτους, “δίκαιης ανάπτυξης”, “ισχυρής Ελλάδας”, τα οποία βρίσκει κανείς στις διακηρύξεις κι άλλων κόμματων, ο κ. Τσίπρας επιχειρεί να καλλιεργήσει νέες αυταπάτες, βγάζοντας λάδι το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης. Βεβαίως δεν είμαστε στο 2015, όσο κι αν κάποιοι επιχειρούν να του αποδώσουν χαρακτηριστικά που δεν έχει, για να τροφοδοτήσουν τα γνωστά κάλπικα δίπολα», αναφέρουν.

Οι ίδιες πηγές επικρίνουν την έλλειψη αναφορών «στην κατάργηση των αντιλαϊκών και αντεργατικών νόμων, οι οποίοι έχουν την υπογραφή και της δικής του κυβέρνησης».

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία. Η κατάληξή του είναι γνωστή. Ξεκίνησε από την Καισαριανή και κατέληξε στο τρίτο μνημόνιο, στη συμφωνία με τις ΗΠΑ και τον Τραμπ, στην εγκαινίαση της στρατηγικής συμμαχίας με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ του Νετανάχιου, και στα “ανήκομεν εις το ΝΑΤΟ”», αναφέρουν και καταλήγουν βάζοντας στο στόχατρο τον στενό σύμβουλο του κ. Τσίπρα Νίκο Μαραντζίδη: «Σήμερα, όμως, η προσπάθεια αυτή πέφτει στο κενό και για έναν επιπλέον λόγο, γιατί βασικό στέλεχος στο επιτελείο του είναι ο εκπρόσωπος του ιστορικού αναθεωρητισμού, ο γνωστός αντικομμουνιστής Μαραντζίδης».