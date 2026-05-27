Γνωστός εφοπλιστής στόχος Χιλιανών διαρρηκτών: Μπούκαραν στη βίλα του και έκλεψαν 45 ρολόγια αξίας πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ

Μια άγρια συμμορία Χιλιανών κακοποιών βρίσκεται πίσω από τη μεγάλη αρπαγή 45 ρολογιών αξίας άνω του 1.5 εκατομμυρίου ευρώ από επιχειρηματία των νοτίων προαστίων.

Σύμφωνα με το newsit.gr, oι «ποντικοί» από τη Λατινική Αμερική, τρύπωσαν στις 13 Δεκεμβρίου του 2025, στη βίλα του επιχειρηματία στη Βάρη και έχοντας άριστη πληροφόρηση, άρπαξαν τον θησαυρό των 45 ρολογιών πολυτελών οίκων όπως «ROLEX», «PATEK PHILIPPE», «AUDEMARS PIGUET», «VACHERON CONSTANTIN», «CVSTOS».

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αρχών, οι δράστες, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, ταξιδεύοντας και διαμένοντας για μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα ενεργούντες από κοινού και με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος, διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές σε οικίες σε περιοχές της Αττικής.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα προέκυψε ότι εμπλέκονται στη μεγάλη αρπαγή από τη βίλα του επιχειρηματία με λείε που ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ, ενώ ερευνάται η συμμετοχή τους και σε άλλες περιπτώσεις, καθότι εκκρεμούν σε διάφορες υπηρεσίες κλοπές με όμοιο τρόπο δράσης που χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης.

Η ενασχόλησή τους με εγκληματικές ενέργειες – όπως προκύπτει από τη μελέτη του συνόλου του προανακριτικού υλικού – ενέχει ξεκάθαρο επαγγελματικό και βιοποριστικό χαρακτήρα, ενώ η συνολική συμπεριφορά τους ανάγεται στο φαινόμενο του «εγκληματικού τουρισμού», αφού ταξιδεύουν στη χώρα μας αποκλειστικά και μόνον για την τέλεση αξιόποινων πράξεων. Οι αρχές, ερευνούν και τη συμμετοχή τους στην βίαιη και ιδιαιτέρως σκληρή συμμορία της Χιλής γνωστή ως «LOS 21:30» υπεύθυνη για πλήθος διαρρήξεων οικιών και ληστειών με αρκετά βάναυσο τρόπο.

Η μεγάλη αρπαγή

Το σχέδιο των Χιλιανών για τη μεγάλη μπάζα του ενός και πλέον εκατομμυρίου από τη βίλα του γνωστού επιχειρηματία στήθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου του 2025. Όπως περιγράφεται στην δικογραφία: «Στις 13-12-2025 , δύο δράστες, υπερπηδώντας την περίφραξη, εισήλθαν σε αύλειο χώρο μονοκατοικίας.

Ακολούθως, διέρρηξαν χωρίς ίχνη παραβίασης, μπαλκονόπορτα της οικίας και αφού εισήλθαν σε αυτήν ερεύνησαν βοηθητικό χώρο της κρεβατοκάμαρας και αφαίρεσαν περίπου σαράντα πέντε (45) ρολόγια πολυτελών οίκων όπως «ROLEX», «PATEK PHILIPPE», «AUDEMARS PIGUET», «VACHERON CONSTANTIN», «CVSTOS» κ.λπ. μεταξύ των οποίων και χειροποίητα ρολόγια αποκλειστικά κατασκευασμένα για τον παθόντα και συγγενικών του προσώπων, συνολικής χρηματικής αξίας 1.500.000 ευρώ».

Ο αρχηγός από τη φυλακή

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον αρχηγό της συμμορίας, στην δικογραφία αναφέρεται πως: «Αρχηγικό και καθοδηγητικό μέλος της ομάδας, αποτελεί πρόσωπο που είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού καθότι τον Ιούλιο του 2025 συνελήφθη μαζί με δύο υπηκόους Χιλής, γιατί είχανε από κοινού διαπράξει πλήθος διαρρήξεων σε πολυτελείς κατοικίες στα Βόρεια και στα Νότια Προάστια, από τις οποίες αφαιρούσε μετρητά, τιμαλφή και ακριβά ρολόγια.

Ο αρχηγός είναι κουνιάδος 23χρονης Ελληνίδας που συνελήφθη καθώς γνωρίζοντας την ελληνική πραγματικότητα και έχοντας χαρτογραφήσει πολύ καλά όλες τις περιοχές της Αττικής, μεταξύ των οποίων και τις καλούμενες «HIGH VALUE» περιοχές στις οποίες είναι αυξημένες οι πιθανότητες εντοπισμού αντικειμένων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, αποτέλεσε εντός της φυλακής τον ιθύνοντα νου της οργάνωσης και το άτομο που ήλεγχε τις ροές Χιλιανών υπηκόων στην Ελλάδα, με μοναδικό σκοπό τη διάπραξη κλοπών και την παράνομη απόκτηση εσόδων.

Το γεγονός ότι αυτός είναι έγκλειστος, δημιουργεί κάποια λειτουργικά προβλήματα στη διαχείριση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, της οποίας ηγείται, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι διατηρεί καθημερινές τηλεφωνικές επαφές με τα λοιπά μέλη της οργάνωσης. Για τον λόγο αυτό έχει αναθέσει την επίλυση αυτών των προβλημάτων στην 23χρονη σύντροφο του αδερφού του, η οποία φαινομενικά είναι μία νεαρή κοπέλα, η οποία σε καμία περίπτωση δεν εγείρει υποψίες ότι μπορεί να εμπλέκεται σε εγκληματική οργάνωση.

Μέσω των αστυνομικών διαύλων επικοινωνίας με υπηρεσίες άλλων χωρών κατέδειξε ότι τα μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης ταξιδεύουν σε διάφορες χώρες με σκοπό την τέλεση αξιόποινων πράξεων και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους, φαινόμενο που αποδίδεται ως «εγκληματικός τουρισμός». Από την ανταλλαγή πληροφοριών με τις διωκτικές Αρχές άλλων χωρών προέκυψε το ποινικό τους παρελθόν ενώ ερευνάται η συμμετοχή τους στην βίαιη και ιδιαιτέρως σκληρή συμμορία της Χιλής γνωστή ως «LOS 21:30» υπεύθυνη για πλήθος διαρρήξεων οικιών και ληστειών με αρκετά βίαιο τρόπο.

«Εγκληματικός τουρισμός»

Στην δικογραφία της συγκεκριμένης υπόθεσης υπάρχει ειδική παράγραφος που αναφέρεται στον λεγόμενο «εγκληματικό τουρισμό».

Ειδικότερα: «Ο εγκληματικός τουρισμός αποτελεί ένα σύγχρονο φαινόμενο διασυνοριακής εγκληματικότητας, κατά το οποίο οργανωμένες ομάδες μετακινούνται μεταξύ χωρών με σκοπό τη διάπραξη στοχευμένων εγκλημάτων σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Στην Ευρώπη, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις ομάδων, μεταξύ των οποίων και Χιλιανοί δράστες, που ταξιδεύουν προσωρινά σε διαφορετικές πόλεις εντός της ζώνης Schengen δεδομένου ότι μετακινούνται με ευκολία και επικεντρώνονται κυρίως σε διαρρήξεις πολυτελών κατοικιών.

Οι ομάδες αυτές συχνά επιλέγουν στόχους υψηλής αξίας, εκμεταλλευόμενες πληροφορίες από άτομα που βρίσκονται ήδη στην περιοχή – στόχο, ενώ χρησιμοποιούν μεθόδους που δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις αρχές. Δηλαδή, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δράσης τους, μετακινούνται σε άλλη χώρα, καθιστώντας πιο περίπλοκη τη διερεύνηση και την καταστολή του φαινομένου τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας έχουν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης την οποία εξέλιξαν και μετέρχονται αποκλειστικά στις αξιόποινες πράξεις τους.

Για την εξυπηρέτηση αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας έχουν εξοπλίσει την ομάδα τους με τα κατάλληλα «εργαλεία» για τις μετακινήσεις τους (νοικιασμένα οχήματα) αλλά και την αποτροπή του εντοπισμού και σύλληψής τους (πλαστά έγγραφα, μάσκες, γάντια κ.λπ.). Κάποιοι εκ των δραστών διέμειναν στη χώρα μας για μικρό χρονικό διάστημα, και αυτό καθορίζονταν ανάλογα με τα έσοδά τους από την εγκληματική τους δραστηριότητα. Τα μέλη της Οργάνωσης, εισέρχονταν στην Ελλάδα, μέσω πτήσεων από Ευρωπαϊκές χώρες του χώρου SCHENGEN. Κατά αυτόν τον τρόπο, ελαχιστοποιούσαν τις πιθανότητες να ελεγχθούν κατά την άφιξή τους στη χώρα μας, καθώς όπως είναι γνωστό όσοι ταξιδεύουν εντός του χώρου SCHENGEN, δεν υποβάλλονται σε διαβατηριακό έλεγχο.

Στην οργάνωση ωστόσο συμμετείχαν και άτομα τα οποία διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και ήταν αυτά τα οποία καθοδηγούσαν τα μετακινούμενα μέλη και τους παρείχαν όλα τα μέσα για να πραγματοποιήσουν το σκοπό της παρουσίας τους εδώ.

Οι δράστες εφοδιάζονται με πλαστογραφημένα έγγραφα διαφόρων χωρών που χρησιμοποιούν αφενός για τις μετακινήσεις τους, αφετέρου για την ενοικίαση επιβατικών οχημάτων τα οποία μεταχειρίζονται ως επιχειρησιακά στην εγκληματική τους δραστηριότητα. Επιβαίνοντες σε αυτά τα οχήματα, κινούνται σε διάφορες περιοχές της Αττικής, επιτηρώντας οικίες και εντοπίζοντας τον στόχο τους. Ακολούθως και πάντα κατά τις απογευματινές ώρες που έχει σκοτεινιάσει τους χειμερινούς μήνες, αφού σταθμεύσουν σε μεγάλη απόσταση τα οχήματά τους, προσεγγίζουν πεζή τις οικίες – στόχους τους, επιβεβαιώνουν την απουσία των ενοίκων και εισέρχονται σε αυτές.

Ειδικότερα, αυτοί επιλέγουν οικίες οι οποίες είναι προσβάσιμες από όμορα οικόπεδα ή όμορες οικίες. Μόλις εντοπίσουν την κατάλληλη οικία, αποκτούν πρόσβαση σε γειτονικά σπίτια και από εκεί αναρριχούνται ανεξαρτήτως υψομετρικού μεγέθους ακόμα και σε μαντρότοιχους όμορων ανεκμετάλλευτων οικοπέδων προκειμένου να φτάσουν στο σπίτι-στόχο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση κλοπής που εξιχνιάσθηκε, οι δράστες αφού απέκτησαν με τον ανωτέρω περιγραφόμενο τρόπο (όμορες οικίες) πρόσβαση στον αύλειο χώρο της οικίας – στόχου, κινήθηκαν έρποντας. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αποχώρησαν από την οικία και μετά την τέλεση της κλοπής. Ως προς τον τρόπο εισόδου τους στις οικίες, αυτοί διαθέτουν άριστες γνώσεις και τεχνογνωσία σχετικά με τη διάρρηξη σπιτιών. Έτσι, μπορούν να μπαίνουν χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης.

Εν συνεχεία, ερευνούν τους χώρους των οικιών και αφαιρούν τιμαλφή (πολύτιμα ρολόγια), κλοπιμαία δηλαδή που θα τους αποφέρουν άμεσο κέρδος από την περαιτέρω διάθεσή τους στους κλεπταποδόχους με τους οποίους συνεργάζεται η Οργάνωση.

Τα μέλη της υπό έρευνα εγκληματικής ομάδας, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή του εντοπισμού τους και της συλλήψεώς τους. Χρησιμοποιούν ως προαναφέρθηκε πλαστά έγγραφα χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης απολαμβάνοντας οι ίδιοι ελεύθερη μετακίνηση στη χώρα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των αξιοποίνων πράξεων, χρησιμοποιούν κουκούλες ώστε να μην καταγράφονται τα χαρακτηριστικά τους από συστήματα καταγραφής εικόνας, ενώ φορούν γάντια ώστε να μην καταλείπουν στους χώρους των κλοπών τα αποτυπώματά τους.

Κατά το διάστημα διαμονής τους στην Ελλάδα μένουν σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (AIRBNB), τα οποία μισθώνουν σε ονόματα τρίτων προσώπων.

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούν εφαρμογές μέσων μεταφοράς (UBER, FREE NOW, BOLT). Οι υπήκοοι Χιλής, που μεταβαίνουν στη Χώρα μας για την τέλεση κλοπών, επιλέγουν να ταξιδεύον αεροπορικώς από χώρες, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία.