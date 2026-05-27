Σύσκεψη στο ΥΜΑΘ για το θέμα των καθυστερήσεων στους συνοριακούς σταθμούς

Σύσκεψη για το θέμα των καθυστερήσεων, που καταγράφονται στους οδικούς συνοριακούς σταθμούς της χώρας λόγω του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου που έχει τεθεί σε εφαρμογή με βάση την κοινοτική νομοθεσία για τους πολίτες τρίτων χωρών, συγκαλεί αύριο Πέμπτη, 28 Μαΐου και ώρα 13:00, ο υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας στο Διοικητήριο.

Στην σύσκεψη έχουν προσκληθεί οι επικεφαλής αρμοδίων Υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της ΑΑΔΕ-Υπουργείο Οικονομικών, των τελωνείων Κήπων και Ευζώνων, της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και ο Δήμαρχος Παιονίας Κιλκίς.

Η σύσκεψη θα λάβει χώρα στην αίθουσα “Νικόλαος Μάρτης” (2ος όροφος).

