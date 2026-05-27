MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κύπρος: Τρεις Ισραηλινοί δέχθηκαν επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο – Συνελήφθησαν δύο Σύριοι

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο δέχθηκαν τρεις Ισραηλινοί χθες στη Λευκωσία, με ένα από τους θύματα να τραυματίζεται, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η επίθεση φέρεται να σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης. Ένας από τους Ισραηλινούς τραυματίστηκε στο αυτί και έλαβε ιατρική φροντίδα μετά το περιστατικό.

Η αστυνομία ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό και αργότερα συνέλαβε δύο ύποπτους, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως άνδρες συριακής καταγωγής. Οι ύποπτοι μεταφέρθηκαν στα κεντρικά της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Λευκωσίας για ανάκριση.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν πώς ξεκίνησε το επεισόδιο και αν η επίθεση είχε ρατσιστικά κίνητρα. Η έρευνα συνεχίζεται.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τη βίαιη επίθεση κατά Ισραηλινών πολιτών στη Λευκωσία, που στοχοποιήθηκαν αποκλειστικά λόγω της, εμφανώς, εβραϊκής τους ταυτότητας», έγραψε στο X ο Ισραηλινός Πρέσβης στην Κύπρο, Ορέν Ανολίκ. «Τέτοια αντισημιτική βία δεν έχει θέση στην Κύπρο», πρόσθεσε.

Κύπρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Φρουροί της Επανάστασης: Μικρή η πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου στο Ιράν λόγω αδυναμίας των ΗΠΑ

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

Σοφία Μουτίδου για Γιώργο Λιάγκα: Όσο έχεις τόσο μεγάλη εικόνα, θα φας και την απογοήτευση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Τεμπονέρας: Η ΕΛΑΣ είναι συμπαράταξη ρευμάτων – Μιλάμε για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον νέο επικεφαλής του ένοπλου κλάδου της Χαμάς με πλήγμα στη Γάζα

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Αιμίλιος Χειλάκης: Έχω υπογράψει τη διακήρυξη για το κόμμα Τσίπρα – Το όνομα ήταν πολύ καλά φυλαγμένο μυστικό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 41 λεπτά πριν

Σέρρες: “Υπήρχε καλώδιο μέσα στο νερό, ίσως το χτύπησε ρεύμα” λέει ο θείος του 10χρονου που εντοπίστηκε νεκρός