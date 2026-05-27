Βικτώρια Χαλκίτη: Ο Ακύλας δεν πρέπει να στενοχωριέται καθόλου για τη Eurovision

Καθόλου δεν πρέπει να στενοχωριέται ο Ακύλας για τα αποτελέσματα της φετινής Eurovision, σύμφωνα με τη Βικτώρια Χαλκίτη.



Η vocal coach σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Τετάρτη 27 Μαΐου επισήμανε ότι ο 27χρονος που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό είναι πολύ ταλαντούχος και έκανε μεγάλη αίσθηση με το τραγούδι και την παρουσία του.



Η Βικτώρια Χαλκίτη ανέφερε ακόμη πως ο Ακύλας ίσως απογοητεύτηκε, όπως έχει πει και ο ίδιος, επειδή είχε γίνει μεγάλος ντόρος και όλα άλλαξαν στο τέλος: «Πιστεύω ότι ο Ακύλας πήγε πάρα πολύ καλά. Όλος ο ντόρος που είχε γίνει για το κομμάτι και για το όνομα του ήταν αυτό που έκανε ίσως τον ίδιο να απογοητευτεί, αλλά δεν πιστεύω ότι πρέπει να απογοητεύεται καθόλου. Νομίζω ότι θα κάνει μεγάλη αίσθηση γιατί φαίνεται ότι είναι ένα καταπληκτικό και ταλαντούχο παιδί. Έτσι, δεν πιστεύω ότι πρέπει να στενοχωριέται καθόλου», είπε.



Όσον αφορά στη νίκη της Βουλγαρίας με τη Dara και το Bangaranga στο οποίο έκανε τα φωνητικά, η vocal coach σχολίασε με ενθουσιασμό: «Είναι μια στιγμή που δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Δεν πρέπει να χαιρόμαστε, που έχει ελληνική σφραγίδα αυτή η νίκη της Βουλγαρίας;».



Ο Ακύλας βρισκόταν στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων το διάστημα πριν πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός της Eurovision, ωστόσο τερμάτισε δέκατος, γεγονός που τον στενοχώρησε.