Διεκόπη η δίκη για τα Τέμπη, η διαδικασία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη

Διεκόπη για την ερχόμενη Τρίτη η δίκη για τα Τέμπη μετά τη διαδικασία αντιρρήσεων επί των δηλώσεων υποστήριξης κατηγορίας από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης διατυπώθηκαν οι αντιρρήσεις των συνηγόρων τεσσάρων κατηγορουμένων που θίγονται από την παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας του Ελληνικού Δημοσίου.



Το ελληνικό κράτος με αυτή την ενέργεια του καταφέρεται κατά τεσσάρων από τους 36 κατηγορούμενους υποστηρίζοντας πως με ελλείψεις και παραλήψεις τους οδήγησαν στην τραγωδία. Πάνω σε αυτήν την ενέργεια του κράτους οι συνήγοροι των Τεσσάρων κατηγορουμένων διατύπωσαν τις ενστάσεις τους. Μάλιστα ο κ. Θέμης Σοφός συνήγορος του επιθεωρητή του ΟΣΕ τόνισε οι ελλείψεις συστημάτων ήταν αυτές που οδήγησαν στην τραγωδία. Ελλείψεις που ο πελάτης του σχετικά έγγραφα του είχε κάνει γνωστά στους διευθύνοντες και στην πολιτική ηγεσία ο πελάτης που σήμερα κάθεται στο εδώλιο.



Μάλιστα λόγω των ελλείψεων αυτών των συστημάτων δεν έπρεπε το ελληνικό κράτος να είναι κατήγορος αλλά κατηγορούμενος. Παράλληλα από άλλους δικηγόρους υπήρξε ένσταση για να αποβληθούν οι δικηγορικοί σύλλογοι από τη διαδικασία, κάτι που προκάλεσε ολιγόλεπτη ένταση. Στην αίθουσα όταν ο δικηγόρος του Αθανάσιου Βουρδά, Γιώργος Κακουλάκης, ζήτησε την αποβολή των Δικηγορικών Συλλογών, ο Θεόδωρος Μαντάς του απάντησε «έλεος, μας εγκαλούν αυτοί που μας έλεγαν ότι δεν πήγαμε στα Τέμπη».



Ο πατέρας θυμάτων, Νίκος Πλακιάς αντέδρασε έντονα όταν ο δικηγόρος της κατηγορούμενης πρώην προέδρου της ΡΑΣ άρχισε να αναφέρει το βιογραφικό της.



«Δεν ήρθαμε εδώ να ακούσουμε το βιογραφικό της Τσιαπαρίκου» τόνισε ο κ. Πλακιάς απαιτώντας την παρουσία της στη δίκη με την πρόεδρο του Δικαστηρίου να ζητά την αποβολή του από την αίθουσα.

Η δίκη που ξεκίνησε ένα μήνα μετά λόγω εργασιών παρουσίασε μια διαφορετική εικόνα καθώς εξασφαλίστηκαν 120 επιπλέον θέσεις και 110 επιπλέον τετραγωνικά μέτρα στην κύρια αίθουσα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει πλέον κοινό στις συνεδριάσεις δημιουργώντας πιο ευνοϊκές συνθήκες για τη διεξαγωγή της δίκης. Αυτή η διαδικασία σχολιάστηκε θετικά τόσο από τους συγγενείς όσο και από τους συνηγόρους τους. Πολλοί συγγενείς σε δηλώσεις τους δε θέλησαν να σχολιάσουν τη δημιουργία του κόμματος Καρυστιανού λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν επιθυμούν την πολιτικοποίηση του θέματος.



Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί από την έδρα η δίκη θα διεξάγεται κάθε εβδομάδα Τρίτη και Τετάρτη έως και την 1η Ιουλίου. Ενδεχομένως η πρόεδρος να δώσει και κάποιες επιπλέον ημερομηνίες μέσα στον Ιούλιο πριν η διαδικασία διακοπεί για το Καλοκαίρι.