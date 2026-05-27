Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ δύο άτομα μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου δύο άνθρωποι, μετά από ξεχωριστά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στην Αμμουδάρα και στη Χερσόνησο.



Το νεότερο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 26 Μαΐου, στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, όταν 27χρονη τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ατύχημα έγινε περίπου στις 3 το μεσημέρι, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.



Η νεαρή γυναίκα φέρεται να έχασε τον έλεγχο του πατινιού και να έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.



Η 27χρονη φέρει πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε επιδείνωση. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή της και πλέον νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.



Σύμφωνα με το neakriti.gr, την ίδια ώρα, στη ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο στις 2 Μαΐου.



Ο 40χρονος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τοίχο. Ο τραυματισμός του ήταν ιδιαίτερα σοβαρός και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι.



Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη, καθώς βρίσκεται στη ΜΕΘ εδώ και 25 ημέρες. Οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.



Τα δύο περιστατικά αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που μπορεί να συνοδεύουν τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, ειδικά όταν οι συνθήκες κυκλοφορίας, η ταχύτητα ή η απουσία προστατευτικού εξοπλισμού αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.