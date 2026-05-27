Θεσσαλονίκη: Καλοκαιρινές γεύσεις από κορυφαίους Chef Ambassadors στη γιορτή των λαϊκών αγορών στην πλατεία Αριστοτέλους

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσκαλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης σε μια ξεχωριστή, γευστική γιορτή αφιερωμένη στον θεσμό των λαϊκών αγορών. Την Πέμπτη 28 Ιουνίου στις 19:00, η Πλατεία Αριστοτέλους μεταμορφώνεται σε μια υπαίθρια γαστρονομική σκηνή γεμάτη αρώματα, χρώματα και φρέσκα προϊόντα.

Στο πλαίσιο της «Γιορτής των Λαϊκών Αγορών», οι διακεκριμένοι Chef Ambassadors του Δήμου Θεσσαλονίκης, Σοφία Τεφτσή και Γιάννης Κατσαντώνης, θα πιάσουν τις κουτάλες τους και θα μαγειρέψουν ζωντανά μοναδικές καλοκαιρινές συνταγές. Το μενού της εκδήλωσης θα βασιστεί αποκλειστικά σε ποιοτικά, εποχικά προϊόντα που βρίσκει κανείς καθημερινά στους πάγκους των λαϊκών αγορών.

Οι σεφ θα αναδείξουν την αξία της μεσογειακής διατροφής, της βιωσιμότητας και της στήριξης των τοπικών παραγωγών, παρουσιάζοντας έξυπνες και νόστιμες ιδέες για το καλοκαιρινό μας τραπέζι.
Οι λαϊκές αγορές είναι το ζωντανό κύτταρο της πόλης μας, ο συνδετικός κρίκος μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.

