Θεμιστοκλέους: Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, στο 7ο Συνέδριο του ygeiamou.gr «από το 2019, όταν και ανέλαβε τη διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία έως σήμερα, το 2026, έχει προσληφθεί ικανός αριθμός ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού εν γένει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συγκεκριμένα, έως σήμερα αυξήσαμε κατά 10% τους γιατρούς, 14,7% τους νοσηλευτές στο ΕΣΥ, και κατά 11% το λοιπό προσωπικό».



«Η αύξηση αυτή είναι αρκετά σημαντική και να διευκρινίσουμε ότι η διαφορά είναι πως το ΕΣΥ έχει ενισχυθεί κυρίως με επικουρικό προσωπικό. Ο κυριότερος λόγος γι’ αυτό, είναι οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις του ΑΣΕΠ. Ωστόσο, όσοι έχουν προσληφθεί ως επικουρικό προσωπικό, όλες οι συμβάσεις συνεχίζουν, ανανεώνονται, δεν έχει φύγει κανείς. Και είναι η δέσμευση δική μας, ότι όλες αυτές οι συμβάσεις θα μεταπίπτουν σε μόνιμο προσωπικό. Επαρκεί αυτό; Όχι. Είναι όμως σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ».



Την ίδια ώρα, ένα εντυπωσιακό στοιχείο ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας, σχετικά με τη στελέχωση των μονάδων δημόσιας υγείας σε δυσπρόσιτες περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, «η Σαντορίνη έχει κάνει προκήρυξη με 9.000 ευρώ μικτά. Για ειδικότητα καρδιολόγου και αναισθησιολόγου. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιος ενδιαφερόμενος, η προκήρυξη παραμένει ανοιχτή».



Γενικότερα, ο κ. Θεμιστοκλέους εξήγησε ότι «στα νησιά, από τις 300 θέσεις που επανειλημμένα από το 2010 έβγαιναν άγονες, δηλαδή δεν είχαμε κανένα υποψήφιο, τα κίνητρα τα οποία δόθηκαν, πέρα από τις δωρεές (η δωρεά είναι κάτι που τώρα αρχίζει και τώρα θα δοκιμαστεί, αναφέρομαι στη δωρεά του Ιδρύματος Χατζηιωάννου, του Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου), είναι 1.500 ευρώ καθαρά επιπλέον του μισθού, αφορολόγητα. Εμείς έχουμε δώσει τα κίνητρα τα οποία είναι για συγκεκριμένες ειδικότητες, ανάλογα την περιοχή, και μπορεί να φτάσουν μέχρι τα 900 ευρώ το μήνα.



Ένας μισθός γιατρού του ΕΣΥ σε απομακρυσμένη περιοχή με ειδικότητα μπορεί να φτάνει τις 4.500 με 5.000 ευρώ, για να ξέρουμε λίγο για ποιου μεγέθους ποσά μιλάμε. Και η Σαντορίνη έχει κάνει προκήρυξη με 9.000 ευρώ μικτά».