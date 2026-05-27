Πότε πληρώνονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Την καταβολή των επιδομάτων για τον μήνα Μάιο ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται σε 275.075.217 ευρώ και αφορά περισσότερους από 1 εκατομμύριο δικαιούχους σε όλη τη χώρα.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μεγαλύτερο ποσό αφορά τα αναπηρικά επιδόματα, τα οποία θα λάβουν 208.759 δικαιούχοι, με τη συνολική δαπάνη να φτάνει τα 97,4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το Επίδομα Παιδιού θα καταβληθεί σε 460.803 δικαιούχους, με το ποσό να ανέρχεται στα 92 εκατ. ευρώ.



Για το Επίδομα Στέγασης θα πληρωθούν 20,4 εκατ. ευρώ σε 172.145 δικαιούχους, ενώ για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα προβλέπονται συνολικά περισσότερα από 33 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, καταβολές θα πραγματοποιηθούν και για το Επίδομα Γέννησης, την Αναδοχή, τις συντάξεις ανασφάλιστων υπερηλίκων, αλλά και προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης ευάλωτων πολιτών.



Ο ΟΠΕΚΑ υπενθυμίζει ότι το Επίδομα Παιδιού Α21, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.



Αναλυτικά, μεταξύ άλλων, θα καταβληθούν:



92.028.168 ευρώ για το Επίδομα Παιδιού

20.466.086 ευρώ για το Επίδομα Στέγασης

97.425.715 ευρώ για αναπηρικά επιδόματα

11.648.950 ευρώ για το Επίδομα Γέννησης

9.279.328 ευρώ για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

4.638.347 ευρώ για συντάξεις ανασφάλιστων υπερηλίκων



Συνολικά, οι πληρωμές αφορούν 1.057.814 δικαιούχους, με τον οργανισμό να καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται για όλα τα διαθέσιμα επιδόματα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ.

