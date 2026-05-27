Μ.Χαρακόπουλος: Το Άγιο Όρος ήταν φάρος ελπίδας για τους υπόδουλους στους Τούρκους λαούς των Βαλκανίων

«Η απελευθέρωση της Μακεδονίας, σήμανε το 1912 και την ένωση του Αγίου Όρους με την Ελλάδα, διατηρώντας πάντα το αυτοδιοίκητο και κυρίως την αποστολή του ως κιβωτός της οικουμενικής ορθοδοξίας, ως φάρος ελπίδας που συνεχίζει να εκπέμπει πάντοτε το φως το ιλαρόν σε εκατομμύρια πιστούς, ατενίζοντας το μέλλον με τη σοφία των αιώνων που κουβαλά και την προστασία του νέφους των αγίων που το υπηρέτησαν», τόνισε ο γενικός γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), βουλευτής δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος, κατά την πρώτη παρουσίαση του Τόμου που εξέδωσε η ΔΣΟ με τίτλο «Άγιον Όρος και Ορθόδοξη Οικουμένη. Η ακτινοβολία της μοναστικής πολιτείας στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας (1423/24-1912)». Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και την Αγιορειτική Εστία.

Ο κ. Χαρακόπουλος υπογράμμισε, επίσης, ότι «το νέο εκδοτικό εγχείρημα της ΔΣΟ έρχεται, μετά από τον Τόμο για τις Αγίες Σοφίες, που από το 2021 έως και σήμερα, μεταφρασμένος σε 15 γλώσσες, έκανε κυριολεκτικά τον γύρο του κόσμου, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας εκστρατείας για την αφύπνιση της διεθνούς κοινής γνώμης για την μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί από την τουρκική ηγεσία.

Η επιλογή του Αγίου Όρους δεν έγινε τυχαία. Το Περιβόλι της Παναγίας, που ο γέροντας Αιμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης είχε χαρακτηρίσει “πνευματέμφορον ἱεροθήκην τῶν παραδόσεών μας” και “θεόῤῥιπτον σανίδα, διὰ τῆς ὁποίας διαρκῶς σῴζονται ἀπὸ τὸν κλύδωνα τῆς ἁμαρτίας πολλοὶ καὶ γεμίζουν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ”, είναι η συμπυκνωμένη ενσάρκωση αυτού που ο Ρώσος Ντμίτρι Ομπολένσκι χαρακτήρισε βυζαντινή κοινοπολιτεία.

Η πνευματική ένωση λαών και ανθρώπων επί τη βάσει της κοινής πίστεως, των κοινών αρχών και των κοινών παραδόσεων. Ένας διακριτός πολιτισμός στον οποίο μέτοχοι είμαστε όλοι σχεδόν οι λαοί των Βαλκανίων, όπως και του μέγιστου τμήματος της ανατολικής Ευρώπης και των βυζαντινών σπαραγμάτων της Εγγύς και Μέσης Ανατολής. Οι κληρονόμοι αυτού που ο Ρουμάνος ιστορικός και πολιτικός Νικολάε Γιόργκα ονόμασε το “Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο”».

Η συμβολή της Ορθοδοξίας στον προσανατολισμό της Ευρώπης

Παράλληλα, ο γγ της ΔΣΟ σημείωσε ότι «πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ορθόδοξη διάσταση μπορεί σήμερα να προσφέρει τη δική της ουσιαστική συμβολή στην εναγώνια αναζήτηση για τον ταυτοτικό προσανατολισμό της Ενωμένης Ευρώπης. Μπορεί να ενδυναμώσει το ευρωπαϊκό όραμα, σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία κινούμενος προς ένα άδηλο και μάλλον δυστοπικό μέλλον, και να τον στρέψει εκ νέου στα ανθρωπιστικά και χριστιανικά του θεμέλια, υπερβαίνοντας την αποκλειστική οικονομοκεντρική του αντίληψη. Διότι, όπως εύστοχα επισήμανε, με το απόσταγμα σοφίας που χαρακτήριζε τον λόγο του, ο προσφάτως κοιμηθείς Ιβηρίτης γέροντας Βασιλείος Γοντικάκης “Ἂν σκοπὸ τῆς ζωῆς μας βάλουμε τὴν οἰκονομικὴ σύγκλιση καὶ τὴν αὔξηση τοῦ κατὰ κεφαλὴν εἰσοδήματος, ἂν ἰδανικό μας εἶναι ὁ Homo Oeconomicus, τότε ἡ ἐλευθερία μας εἶναι περιττή”. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι η «ευρωπαϊκή» μας πρωτοβουλία επίσης ξεκίνησε από εδώ με τη Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης, την οποία συνυπέγραψαν και οργανώσεις από τον καθολικό και προτεσταντικό ευρωπαϊκό κόσμο».

Το Άγιο Όρος φάρος ελπίδας

Τέλος, ο κ.Χαρακόπουλος επισήμανε ότι «το Άγιο Όρος το οποίο τελεί υπό “το άγρυπνον όμμα της Μεγάλης Εκκλησίας, ήτις αποτελεί φυσική μητέρα και προστάτιδα του Αγίου Όρους”, όπως υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά την επίσκεψή του στο Άθως το 2022, μετά την κατάκτησή του από τους Τούρκους, δεν περιέπεσε σε πνευματικό λήθαργο ή σε μια παθητική άμυνα απέναντι στον επικυρίαρχο. Αντιθέτως, η μοναστική πολιτεία αναδείχθηκε σε ενεργητικό κέντρο διατήρησης της ορθόδοξης πίστης και σε φάρο ελπίδας για όλους τους κατακτημένους λαούς, αλλά και πέραν αυτών». Κατέληξε λέγοντας ότι «ως ΔΣΟ δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε το έργο μας για την ανάδειξη των χριστιανικών αξιών και την ενότητα του ορθόδοξου κόσμου, πάντα πολύτιμη, αλλά ακόμη περισσότερο απαραίτητη στις ταραχώδεις μέρες μας».

Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, πατήρ Γρηγόριος, οι βουλευτές Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Κούβελας και Χαλκιδικής, Κυριακή Μάλαμα, ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Πάχτας, ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, ο διευθυντής της Αγιορείτικης Εστίας, Αναστάσιος Ντούρος, και εκπρόσωποι φορέων και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενώ χαιρετιστήριο μήνυμα απέστειλε ο Μητροπολίτης Μπάτσκας, του Πατριαρχείου της Σερβίας, κ. Ειρηναίος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ