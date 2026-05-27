ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματική δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

Αντιμέτωποι με κακουργηματικές κατηγορίες βρίσκονται πλέον οι 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Σε βάρος των 22 συλληφθέντων ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για τα παρακάτω αδικήματα: Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, το επίκεντρο της οποίας ήταν η τέλεση περισσοτέρων πράξεων απάτης, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού τελεσθείσα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και του Δημοσίου η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και άμεση συνέργεια σε απάτη. Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που φέρονται να αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι κατά το διάστημα 2019 έως 2024 εκτιμάται σε τουλάχιστον 2.733.995 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι εκκρεμείς επιχορηγήσεις του έτους 2025.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. ηγετικό ρόλο στην όλη υπόθεση είχαν δύο λογιστές που γνώριζαν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα κενά του συστήματος. Οι λογιστές στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), καθώς και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων. Υπενθυμίζεται ότι ένας από τους συλληφθέντες είναι αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, ο οποίος φέρεται να ήταν υπεύθυνος ΚΥΔ και αποτελεί έναν από τους βασικούς κατηγορούμενους.

Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων, στους οποίους περιλαμβάνεται συνολικό χρηματικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ.

