MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες καθαρισμού ερείσματος και αποψίλωσης δέντρων και σήμερα στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Όρια Ν. Καβάλας

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Εργασίες καθαρισμού ερείσματος – αποψίλωση δέντρων επί της Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης – Όρια Ν. Καβάλας πραγματοποίει και σήμερα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης στις 07:30 π.μ., και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα εκτελούνται επί του ερείσματος, εκατέρωθεν της οδού τμηματικά, από την έξοδο του οικισμού Γερακαρού έως τη 2η διασταύρωση Λαγκαδικίων.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Λητής, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Κόμμα Τσίπρα: Άνοιξε η πλατφόρμα υπογραφών για την “Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποθεώθηκε στην τελευταία του παρέλαση με τη Σίτι: Χιλιάδες φίλαθλοι με δάκρυα στα μάτια στο Μάντσεστερ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Δικογραφία από την ΕΛ.ΑΣ. για το επεισόδιο Μαρινάκη – Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Σιδηρόδρομοι Ελλάδος: Η δυτική Θεσσαλονίκη μπαίνει στις ράγες – Προχωρά ο Προαστιακός και η σύνδεση με το λιμάνι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η 52χρονη που δέχτηκε άγρια επίθεση από Αιγύπτιο – “Νόμιζα θα πεθάνω, κάθε λεπτό στα χέρια του μου φάνηκε αιώνας”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Τραγωδία στην Πρέβεζα: Νεκρή 34χρονη μητέρα μετά από πτώση από μπαλκόνι