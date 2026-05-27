MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΚΝΕ τρολάρει τον Τσίπρα: Για να μάθετε τις θέσεις του κόμματός του καλέστε το 100 – Δείτε βίντεο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Καυστική ήταν η απάντηση της ΚΝΕ στον Αλέξη Τσίπρα για την ιδρυτική διακήρυξη και την ονομασία «ΕΛΑΣ» που επέλεξε για το κόμμα του.

Με ένα βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα, η ΚΝΕ υπενθυμίζει τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού για τη συμβολή του στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας – Ισραήλ, τα επαινετικά λόγια του για τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το «Ναι» που είπε στη Βουλή για το τρίτο μνημόνιο, τις δηλώσεις του ότι πρέπει να προσεγγίσουν τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, και ότι λίγες ώρες μετά την τραγωδία στα Τέμπη δήλωνε πως «δεν θέλει να μιλήσει για ευθύνες».

Το βίντεο της ΚΝΕ που συνοδεύεται με τους στίχους του λαϊκού τραγουδιού «Αστυνομία» του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου, καταλήγει με την επισήμανση: «Του Τσίπρα το rebranding είχε επιτυχία, σκέφτεσαι το κόμμα του, σκάει η αστυνομία! Για να μάθετε τις θέσεις του κόμματος Τσίπρα, καλέστε το 100!»

Δείτε το βίντεο

Αλέξης Τσίπρας ΚΝΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Δρυμιώτης: Πρέπει να ανησυχεί ο Ανδρουλάκης μετά το ΕΛΑΣ, πολύ πιθανό να δούμε τον Τσίπρα αξιωματική αντιπολίτευση

ΠΑΙΔΕΙΑ 9 ώρες πριν

Συγκέντρωση φοιτητών στην Πρυτανεία του ΑΠΘ – “Τα πανεπιστήμια δε θα γίνουν φυλακές” – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ δύο άτομα μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 22 ώρες πριν

Δέκα διακρίσεις στα Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης για το ΚΘΒΕ

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Η Βρετανία στοχοποιεί τα ρωσικά δίκτυα κρυπτονομισμάτων με τις τελευταίες της κυρώσεις