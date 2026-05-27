Η ΚΝΕ τρολάρει τον Τσίπρα: Για να μάθετε τις θέσεις του κόμματός του καλέστε το 100 – Δείτε βίντεο

Καυστική ήταν η απάντηση της ΚΝΕ στον Αλέξη Τσίπρα για την ιδρυτική διακήρυξη και την ονομασία «ΕΛΑΣ» που επέλεξε για το κόμμα του.



Με ένα βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα, η ΚΝΕ υπενθυμίζει τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού για τη συμβολή του στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας – Ισραήλ, τα επαινετικά λόγια του για τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το «Ναι» που είπε στη Βουλή για το τρίτο μνημόνιο, τις δηλώσεις του ότι πρέπει να προσεγγίσουν τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, και ότι λίγες ώρες μετά την τραγωδία στα Τέμπη δήλωνε πως «δεν θέλει να μιλήσει για ευθύνες».



Το βίντεο της ΚΝΕ που συνοδεύεται με τους στίχους του λαϊκού τραγουδιού «Αστυνομία» του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου, καταλήγει με την επισήμανση: «Του Τσίπρα το rebranding είχε επιτυχία, σκέφτεσαι το κόμμα του, σκάει η αστυνομία! Για να μάθετε τις θέσεις του κόμματος Τσίπρα, καλέστε το 100!»



