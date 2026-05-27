Μουντιάλ 2026: Ο Νεϊμάρ ενσωματώθηκε στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας με το ελικόπτερό του – Δείτε βίντεο

Ο Νεϊμάρ δεν ένιωθε σίγουρος ότι θα κληθεί από τον Κάρλο Αντσελότι στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας ενόψει του Μουντιάλ.

Αφού κλήθηκε, όμως, επέλεξε να κάνει την εμφάνισή του στο προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο.

Λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά, η «σελεσάο» μαζεύτηκε για πρώτη φορά στο Granja Comary, εκεί όπου θα διεξαχθεί η προετοιμασία της ομάδας.

Ο 34χρονος σούπερ σταρ της Σάντος και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Βραζιλίας, έκανε την εμφάνισή του στις εγκαταστάσεις του προπονητικού κέντρου με ελικόπτερο, ενώ λίγο αργότερα είχε και μια θερμή αγκαλιά με τον Κάρλο Αντσελότι.

