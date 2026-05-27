Γάζα: Η Χαμάς επιβεβαίωσε τη δολοφονία του νέου στρατιωτικού ηγέτη από το Ισραήλ

Τον θάνατο του διοικητή του στην επίθεση που πραγματοποίησε το Ισραήλ στη Γάζα στις 26 Μαΐου επιβεβαίωσε σήμερα ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς.

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, επιβεβαίωσαν την Τετάρτη πως ο αρχηγός τους σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ, το βράδυ της Τρίτης, σε συνοικία της πόλης της Γάζας.

Ο Μοχάμεντ Όντα -«ένας από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023», όπως υπογράμμισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου- βρήκε τον θάνατο μαζί με τη σύζυγό του και δύο γιους του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Χαμάς.