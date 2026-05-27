Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο με ξύλα στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας – Επί τόπου η Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε αργά την Τετάρτη σε εργοστάσιο που κατασκευάζει φέρετρα στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα.
Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, λόγω των εύφλεκτων υλικών στο εργοστάσιο οι φλόγες έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις.
Κατά διαστήματα ακούγονται μάλιστα και εκρήξεις από το εσωτερικό.
#Πυρκαγιά σε επιχείρηση ξυλείας, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 8 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 27, 2026