Άδωνις Γεωργιάδης: Η ΝΔ θα πάρει 40%, ο Τσίπρας μου αρέσει ως αντίπαλος, ο Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική

Αισιόδοξος ότι η ΝΔ θα πάρει στις εκλογές 40% εμφανίζεται ο Άδωνις Γεωργιάδης σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο protothema.gr και στη «Διαχωριστική Γραμμή» με τον Άγγελο Μόσχοβα.



Εκπλήσσει λέγοντας ότι του αρέσει που κατεβαίνει ξανά στην πολιτική ο Αλέξης Τσίπρας. «Έχει μια λάμψη, δεν είναι μηδέν», λέει. Τουναντίον, για τον Νίκο Ανδρουλάκη εκτιμά ότι δεν κάνει για την πολιτική: «Ας ασχοληθεί με ποδόσφαιρο, ας παίξει ΠΡΟΠΟ». Για την Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστηρίζει: «Η κοπέλα έχει πρόβλημα».



Όταν έχεις απέναντί σου τον Άδωνι Γεωργιάδη, προσπαθείς να σκεφτείς τι δεν έχει πει για να τον ρωτήσεις. Νιώθεις ανήμπορος να βρεις κάτι, έχει μιλήσει – σχεδόν – για όλα. Κι όμως, όταν ξεκινάει η συζήτηση είναι σαν να τα λέει όλα για πρώτη φορά. Κάποια, όντως τα αποκαλύπτει στο protothema.



«Θα μιλήσουμε και πολιτικά αλλά και για προσωπικά» του λέω πριν ξεκινήσουμε. «Ρώτα ό,τι θέλεις» μου λέει και το εννοεί. Ξεκινήσαμε από πληθυντικό, καταλήξαμε στον ενικό. Ο υπουργός Υγείας, αποκαλύπτει πώς και πότε πήρε την απόφαση για εμφύτευση μαλλιών, τι έγινε με την AI φωτογραφία που κυκλοφόρησε και τον έδειχνε δήθεν με μια γυναίκα αγκαλιά, αλλά και τι όνειρα είχε ως παιδί και ποια στιγμή τον άλλαξε.



Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Διαχωριστική Γραμμή με τον Άγγελο Μόσχοβα (σ.σ. η συνέντευξη γυρίστηκε την περασμένη Παρασκευή 22/5).