O Σάκης Αρσενίου επισκέφθηκε το Άγιο Όρος: “Ευχαριστώ την Παναγία για όλο αυτό που έζησα”

Για πρώτη φορά στη ζωή του ο Σάκης Αρσενίου πήγε στο Άγιο Όρος και έζησε μία μοναδική εμπειρία.

Ο γνωστός τραγουδιστής την Τρίτη (26/05) δημοσίευσε στο Instagram μία σειρά από φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Ο Σάκης Αρσενίου εξομολογήθηκε ότι βίωσε πρωτόγνωρες στιγμές και ευχαρίστησε όσους συνάντησε εκεί.

«Ευχαριστώ την Παναγία για όλο αυτό που έζησα για πρώτη φορά στο περιβόλι της! Ότι και να πω… ότι και να εξηγήσω είναι λίγο για ότι συμβαίνει σε κάποιον που πατάει το πόδι του στο Άγιον Όρος! Ένα θα πω μονάχα, η πίστη μας είναι ολοζώντανη. Εις το επανιδείν. Υ.Γ. Νικόλα και Σωτήρη ξέρετε εσείς. Coming soon», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Σάκης Αρσενίου.

