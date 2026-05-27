Η Πειραιώς Αποκλειστικός Χορηγός δύο συναυλιών στο πλαίσιο των “Εορτών Αποχαιρετισμού” του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026

Η Πειραιώς συνεχίζει τη σταθερή συνεργασία της με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, στηρίζοντας ως Αποκλειστικός Χορηγός δύο σημαντικές συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στο πλαίσιο των «Εορτών Αποχαιρετισμού» τον Ιούνιο του 2026.

Στις 3 Ιουνίου, πραγματοποιείται η συναυλία του πιανίστα Βίκινγκουρ Όλαφσον, σε ένα πρόγραμμα με τίτλο Opus 109, ο οποίος αναφέρεται στη Σονάτα για πιάνο αρ. 30 σε μι μείζονα, έργο 109 του Μπετόβεν. Ο καλλιτέχνης τοποθετεί το εμβληματικό αυτό έργο δίπλα (ή και απέναντι) σε άλλα έργα του ίδιου του Μπετόβεν, του Σούμπερτ αλλά και του αγαπημένου του Μπαχ. Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση στην Ελλάδα, ενός από τους πλέον αναγνωρισμένους και πολυβραβευμένους πιανίστες της διεθνούς μουσικής σκηνής, με ερμηνείες που διακρίνονται για την πρωτοτυπία, τη βαθιά πνευματικότητα και την ανατρεπτική ματιά σε έργα – ορόσημα της πιανιστικής φιλολογίας.

Στις 15 Ιουνίου, η Χορωδία Δωματίου της Εσθονικής Φιλαρμονικής και η Ορχήστρα Δωματίου του Ταλίν, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Tõnu Kaljuste, προσκαλούν το κοινό σε μια βαθύτερη γνωριμία με το εμβληματικό έργο του σπουδαίου συνθέτη Άρβο Περτ. Η συναυλία, η οποία αποτελεί μια γιορτή της ζωής και του έργου του συνθέτη, περιλαμβάνει κλασικά έργα, τόσο της σόλο όσο και της χορωδιακής μουσικής του, με συντελεστές που συνεργάστηκαν με τον Περτ επί δεκαετίες και έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διάδοση του μουσικού του σύμπαντος.

Για την Πειραιώς, η συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, έναν διεθνώς αναγνωρισμένο πολιτιστικό θεσμό της χώρας, εντάσσεται στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας EQUALL και επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δέσμευση για την ενίσχυση του Πολιτισμού, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την υποστήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας και την ενδυνάμωση της πρόσβασης του κοινού σε πολιτιστικές εμπειρίες υψηλής ποιότητας.