Ο Νίκος Απέργης δωρίζει την αμοιβή από τη συναυλία του στο Βεάκειο στα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο

Ο Νίκος Απέργης, ευαισθητοποιημένος με ομάδες ανθρώπων που έχουν την ανάγκη και τη στήριξη όλων, πρόκειται να δώσει μία νέα συναυλία και να χαρίσει την αμοιβή του για καλό σκοπό.

Ο γνωστός τραγουδιστής που θα εμφανιστεί την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 στο Βεάκειο θέατρο Πειραιά, αποφάσισε να δωρίσει την αμοιβή του στον σύλλογο «Η Πίστη». Ο σύλλογος που επέλεξε ο Νίκος Απέργης να χαρίσει τα χρήματα στηρίζει παιδιά που νοσούν από καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Ο ταλαντούχος και ιδιαίτερα αγαπητός ερμηνευτής και δημιουργός θα κάνει μια μοναδική συναυλία στο Βεάκειο την προσεχή Τρίτη, 2 Ιουνίου, με ελεύθερη είσοδο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Πειραιά.

Νίκος Απέργης

