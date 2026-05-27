Μαρία Μπεκατώρου: Η αντίδρασή της στη δήλωση παίκτριας του “The Chase” – “Η Μπεκατώρου της Άρτας με φωνάζουν”

Μια ξεχωριστή γνωριμία είχε η Μαρία Μπεκατώρου στο νέο επεισόδιο του “The Chase”, όταν η Φωτεινή από την Άρτα εμφανίστηκε στο πλατό και αποκάλυψε πως πολλοί θεωρούν ότι μοιάζει εμφανισιακά με την παρουσιάστρια, με τις δυο τους να σχολιάζουν την ομοιότητά τους.

«Πολλοί μου λένε ότι σου μοιάζω. Και ήρθα να σε γνωρίσω από κοντά», είπε αρχικά η παίκτρια, με τη Μαρία Μπεκατώρου να της απαντά: «Ναι, μοιάζουμε».

Η Φωτεινή ανέφερε στη συνέχεια πως η κοινή τους ελιά είναι ίσως το στοιχείο που ενισχύει την ομοιότητα, ενώ αποκάλυψε γελώντας: «Η “Μπεκατώρου της Άρτας” με φωνάζουν».

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της από τον χαρακτηρισμό, λέγοντας: «Τρέλανέ με! Τρέλανέ με!», ενώ λίγο αργότερα συμπλήρωσε: «Χαίρομαι λοιπόν που είσαι η Μπεκατώρου της Άρτας».