ΠΑΣΟΚ: Όταν τις “μεταρρυθμίσεις” της κυβέρνησης ΝΔ αποδομούν προσωπικότητες της παράταξης της, τα λόγια περιττεύουν

«Όταν τις “μεταρρυθμίσεις” και τον “εκσυγχρονιστικό οίστρο” της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αποδομούν προσωπικότητες της παράταξης της, τα λόγια περιττεύουν», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Ειδικότερα αναφέρει ότι «ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επί χρόνια υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ανέφερε σε εκδήλωση της ΚΕΔΕ ότι “δεν μπορεί να θεσπίζονται εκλογικά συστήματα τα οποία ρέπουν προς το να κατοχυρώσουν στην εκάστοτε κυβέρνηση την πλειοψηφία των δήμων ή την πλειοψηφία των περιφερειών” σχετικά με το νέο εκλογικό σύστημα, που εισηγείται το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών». Προσθέτει ότι λάβρος ήταν «και για τις “ειλικρινείς” προθέσεις του πρωθυπουργού στην επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος». Επ’ αυτού το ΠΑΣΟΚ αναφέρει πως ο κ. Παυλόπουλος κατέρριψε «όλο το κυβερνητικό αφήγημα» διερωτώμενος: «Όταν ξεκινάς μια αναθεώρηση το 2019 για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και καταλήγεις να εκλέγεται Πρόεδρος με μια συγκυριακή, ευκαιριακή και μονοκομματική πλειοψηφία, σήμερα, πώς να υπάρξει εμπιστοσύνη; Αν δώσει κανείς σήμερα 180 ψήφους, τι εμποδίζει την πλειοψηφία να κάνει το ίδιο πράγμα που έκανε την άλλη φορά;».

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μεταρρυθμιστικά ξέπνοη και υπεύθυνη για την αποδυνάμωση των θεσμών. Σπατάλησε τις ευκαιρίες για τη χώρα και το επιτελικό κράτος αποδείχθηκε -όπως ομολογούν άπαντες- ένα διευθυντήριο υπερσυγκέντρωσης εξουσιών». Κατόπιν αυτού σημειώνει ότι «η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική ανάγκη».