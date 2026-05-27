Σκουρλέτης για ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Έφτιαξε ένα κόμμα ΙΧ, πατάει στα συντρίμμια της Αριστεράς

Σκληρή κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα τον οποίο κατηγόρησε ότι δημιούργησε ένα «κόμμα ΙΧ» άσκησε ο Πάνος Σκουρλέτης κάνοντας λόγο για «μια συνάντηση που πατάει στα συντρίμμια του χώρου της ανανεωτικής αριστεράς» όσον αφορά όσα έγιναν στο Θησείο το βράδυ της Τρίτης.

«Δεν μπορείς να δημιουργήσεις μια δυναμική από την τέφρα, δεν αναγεννάται αυτός ο χώρος πολύ περισσότερα όταν με τις επιλογές του ο Τσίπρας ακολούθησε μια πολιτική που πέταξε στοιχεία της ανανεωτικής αριστεράς» είπε ο κ. Σκουρλέτης στο Action 24.

«Από το 2910 έως το 2023 υπήρξε ένα στρογγύλεμα στις προγραμματικές θέσεις, μια αμφισημία στον τρόπο που έκανε αντιπολίτευση και μια επιλογή να κάνει κριτική στο κόμμα του που άνοιξε τον δρόμο στον Κασσελάκη που κέρδισε γιατί έλεγε όσα υποστήριζε ο Τσίπρας» συνέχισε την κριτική ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως είπε «βλέπουμε να φτιάχνεται ένα κόμμα ΙΧ. ένα προσωποπαγές κόμμα που δεν έχει διείσδυση στα άλλα ακροατήρια και γι’ αυτό έκανε αυτήν την επιλογή ονόματος γιατί προσδοκά να πάρει το μεγαλύτερο μέρος της δεξαμενής του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ».

Με αφορμή, δε, την ερώτηση αν υπάρχει εναλλακτική στην αριστερά εκτός του Τσίπρα, ο κ. Σκουρλέτης επέμεινε στην κριτική λέγοντας «νομίζω είναι στη λογική αποαριστεροποίησης. Δεν είναι ο Τσίπρας που ήταν μέχρι το 2019. Δεν μπορείς να λες ότι είχα πετυχημένη κυβέρνηση το 2015-2019 και μετά να απαξιώνεις τους υπουργούς αυτή της περιόδου»

«Αυτή η αντίληψη ότι φτιάχνω προσωποπαγές κόμμα στο οποίο κανείς δεν θα έχει λόγο και ρόλο δεν έχει καμία σχέση με τη λογική των κομμάτων της αριστεράς. Δεν ξέρω πόσο θα πετύχει αλλά δεν ενδιαφέρεται για τον χώρο της ανανεωτικής αριστεράς» κατέληξε ο Πάνος Σκουρλέτης για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.