Θεσσαλονίκη: Αγανακτισμένοι οι αγρότες σε Βασιλικά και Λαγκαδά με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Φύλλο και φτερό» έκαναν άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος όλες τις δηλώσεις αγροτών, στο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, χθες (26/5) το μεσημέρι.

Στο επίκεντρο των ελέγχων του ελληνικού FBI βρέθηκε το συγκεκριμένο κέντρο, το οποίο λειτουργεί κανονικά, με τους υπαλλήλους να μεταφέρουν στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Τίμο Φακαλή, ότι οι ίδιοι δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο των δηλώσεων των αγροτών, παρά μόνο διεκπεραιώνουν τη διαδικασία.

Οι αστυνομικοί φεύγοντας πήραν μαζί τους συγκεκριμένες δηλώσεις αγροτών, προκειμένου να γίνει διασταύρωση στοιχείων, με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, οπότε αναμένεται να προκύψουν και νέες συλλήψεις επιτήδειων.

Στους κόλπους των αγροτών, σε Βασιλικά, αλλά και Λαγκαδά, όπου βρίσκεται το δεύτερο «επίμαχο» ΚΥΔ, επικρατεί αγανάκτηση και μεγάλη αναστάτωση.

Αυτό που ζητούν είναι να ολοκληρωθούν γρήγορα οι έλεγχοι και να αποδοθούν τα χρήματα των επιδοτήσεων στους πραγματικούς αγρότες

Στο Λαγκαδά μάλιστα,ήταν κοινό μυστικό ότι υπήρχαν διάφοροι επιτήδειοι που δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό κόσμο και οι οποίοι έπαιρναν παρανόμως τις επιδοτήσεις. Μάλιστα, αυτό που περιέγραψαν οι κάτοικοι της περιοχής, είναι ότι παρατηρούσαν ανθρώπους, οι οποίοι πολύ γρήγορα κέρδιζαν χρήματα, χωρίς να κάνουν κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα.