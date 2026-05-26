Η Μπέττυ Μπαζιάνα στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση του κόμματός του στο Θησείο – Δείτε εικόνες και βίντεο

Εν μέσω χειροκροτημάτων αποχώρησαν από το Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέττυ Μπαζιάνα, λίγα λεπτά αφότου ο πρώην πρωθυπουργός ανακοίνωσε το βράδυ της 26ης Μαΐου 2026 στο Θησείο το όνομα του νέου κόμματος, «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», παρουσιάζοντας και την ιδρυτική διακήρυξή του.

Υπό τους ήχους της μουσικής του Σταμάτη Κραουνάκη και φυσικά έχοντας διαρκώς στο πλευρό του τη σύντροφό του, Μπέττυ Μπαζιάνα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τον νέο πολιτικό φορέα «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

Λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Τρίτης, ο Αλέξης Τσίπρας ανέβηκε στο βήμα της εκδήλωσης στο Θησείο, με τη σύντροφό του να τον ακολουθεί διακριτικά από πίσω του.

Για την περίσταση, η Μπέττυ Μπαζιάνα επέλεξε να φορέσει λευκά, σε μία κομψή και minimal εμφάνιση που ταίριαζε απόλυτα με το ύφος της βραδιάς.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβαν οι ηθοποιοί, Αιμίλιος Χειλάκης και Μαριάννα Τουμασάτου.

