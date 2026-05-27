Γεωργιάδης σε Ανδρουλάκη: Δεν με φοβίζει η μήνυσή σας, η πολιτική κριτική δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί

Με βίντεο στο Χ απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη μήνυση που υπέβαλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε βάρος του με αφορμή όσα είπε ο υπουργός Υγείας για το ακίνητη της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που νοικιάζεται από το Δημόσιο.

Αφού ανακοινώνει ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του, ο υπουργός Υγείας προαναγγέλλει ότι θα καταθέσει αγωγή «για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνατε σήμερα».

«Μου είναι αδύνατον να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει επιτέλους να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να με κατηγορείτε, ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς» προσθέτει ο κ. Γεωργιάδης.

Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει: «Δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στιλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ κάνετε πολύ μεγάλο λάθος».

Όπως τονίζει, μάλιστα, ο υπουργός Υγείας «με τη σειρά τα βήματα όλων των μικρών κομμάτων: Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτετε μηνύσεις στους πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανένα και είστε ο υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα».

«Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί» καταλήγει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όλη η ανάρτηση Γεωργιάδη

Σήμερα έμαθα ότι μου κατέθεσε μήνυση ο Πρόεδρος του @pasok @androulakisnick για συκοφαντική δυσφήμιση ως προς την κριτική που του άσκησα για την ενοικίαση του ακίνητου του στο Κτηματολόγιο. Στο βίντεο που ακολουθεί η απάντησή μου….κύριε Ανδρουλάκη μαζί μου μπλέξατε…

Η χρονιά μου φέτος ξεκίνησε με μήνυση που κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνεχίζεται με μια μήνυση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Αγαπητέ κ. Ανδρουλάκη

Πρώτον σας ευχαριστώ, θα ζητήσω άρση της ασυλίας μου, να πάμε στο δικαστήριο όπου θα αθωωθώ και μετά θα καταθέσω αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνατε σήμερα

Άδωνις Γεωργιάδης Νίκος Ανδρουλάκης

