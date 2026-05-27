“Το ΑΧΕΠΑ περνά σε μια νέα εποχή για τη δημόσια υγεία” – Η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου εισηγήτρια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας

Με σαφή αναφορά στον κομβικό ρόλο της Θεσσαλονίκης στον νέο σχεδιασμό για τη δημόσια υγεία, η Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, τοποθετήθηκε ως εισηγήτρια της πλειοψηφίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Στην εισήγησή της, η κ. Χατζηιωαννίδου στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που έχει το ΑΧΕΠΑ όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά συνολικά για τη Βόρεια Ελλάδα, χαρακτηρίζοντάς το ένα νοσοκομείο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την καθημερινότητα της πόλης.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν αφορά απλώς μια διοικητική ή τεχνική ρύθμιση, αλλά μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον της δημόσιας υγείας, της ιατρικής εκπαίδευσης και της έρευνας.

«Η Θεσσαλονίκη για χρόνια άκουγε μεγάλα λόγια και έβλεπε μικρά έργα. Σήμερα όμως γίνονται ουσιαστικά βήματα που μπορούν να αλλάξουν πραγματικά την εικόνα της πόλης στον χώρο της υγείας και της καινοτομίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Βουλευτής υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας για τον εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ, μέσα από νέες υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες, αναβάθμιση νοσοκομείων και ενίσχυση της δημόσιας περίθαλψης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη δημιουργία του AristotleBiomedicalCluster, το οποίο φιλοδοξεί να συνδέσει την έρευνα, την τεχνολογία και την ιατρική εκπαίδευση με το δημόσιο σύστημα υγείας, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως κέντρου βιοϊατρικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που προβλέπονται για το ΑΧΕΠΑ, τονίζοντας ότι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού θα γίνει χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του νοσοκομείου, κάτι που αφορά άμεσα ασθενείς, γιατρούς, εργαζόμενους και φοιτητές της Ιατρικής Σχολής.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η κ. Χατζηιωαννίδου ανέφερε: «Το ΑΧΕΠΑ υπήρξε διαχρονικά σύμβολο προσφοράς για τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχουμε την ευθύνη να το οδηγήσουμε στη νέα εποχή της δημόσιας υγείας και να δημιουργήσουμε ένα ΕΣΥ πιο σύγχρονο, πιο ανθεκτικό και πιο κοντά στις ανάγκες των πολιτών».