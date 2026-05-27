Ο Τραμπ απειλεί ευθέως το Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ – “Ή θα συμμορφωθεί ή θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε”

Σε νέα κλιμάκωση προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ευθέως το Ομάν μετά τις αναφορές περί συνδιαχείρισης του Στενού του Ορμούζ με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ είπε ότι «το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι, διαφορετικά θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε», όταν ρωτήθηκε αν θα αποδεχόταν μια συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να μοιραστούν τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.

Μιλώντας κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του την Τετάρτη, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό για όλους και ότι κανείς δεν μπορεί να το ελέγχει, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα το επιτηρούν».

Αφού διατύπωσε την απειλή κατά του Ομάν, πρόσθεσε: «Το καταλαβαίνουν αυτό. Όλα θα πάνε καλά».