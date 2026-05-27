Ελένη Ράντου για Γωγώ Μαστροκώστα: Όταν φεύγει κανείς και έχει πάρει τόση αγάπη, τότε φεύγει πλήρης

Μία ανάρτηση έκανε η Ελένη Ράντου για τη Γωγώ Μαστροκώστα, δηλώνοντας πως όταν κάνεις φεύγει έχοντας πάρει τόση αγάπη όπως εκείνη, φεύγει πλήρης.



Η ηθοποιός αποχαιρέτισε την πρώην γυμνάστρια και μοντέλο που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 56 ετών μετά από μία πολυετή μάχη με τον καρκίνο, μέσω Facebook, με αφορμή την κηδεία του που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου.



Η Ελένη Ράντου έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της: «Τελικά, όταν φεύγει κανείς και έχει πάρει τόση αγάπη… τότε φεύγει πλήρης. Νομίζω δεν δίνει η ηλικία την πληρότητα στη ζωή, αλλά η βαθιά αγάπη που έχεις προλάβει να απολαύσεις. Καλό ταξίδι στη Γωγώ. Έφυγε τελικά πλήρης».



Η εξόδιος ακολουθία για τη Γωγώ Μαστροκώστα τελέστηκε το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της. Στην εκκλησία στο Ελληνικό, η οικογένειά της ήταν καταρρακωμένη, ενώ το παρών έδωσαν πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, της μόδας και του αθλητισμού έδωσαν για να την τιμήσουν, γεγονός που φανερώνει πόσο αγαπητή ήταν. Ανάμεσά τους η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη και τον Κώστα Καπετανίδη, ο Αντώνης Ρέμος, η Υβόννη Μπόσνιακ, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Βασίλειος Κωστέτσος, ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Ελένη Πετρουλάκη με τον σύζυγό της, Ίλια Ίβιτς.