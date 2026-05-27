MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Καλλιάνος: Φτιαχτά σενάρια ότι πάω στον Σαμαρά

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Γιάννης Καλλιάνος διέψευσε τις πληροφορίες ότι θα ενταχθεί σε ένα ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι το σενάριο αυτό δεν έχει καμία ισχύ.

«Όσοι με γνωρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζουν πολύ καλά πως πορεύομαι, πάντα με καθαρές θέσεις και χωρίς πολιτικές μετακινήσεις εντυπωσιασμού. Ο στόχος μου ήταν και παραμένει να είμαι χρήσιμος στην κοινωνία, στους πολίτες που με εμπιστεύονται και στους Νεοδημοκράτες που με έστειλαν στη Βουλή», ανέφερε.

«Προσωπικά, ποτέ δεν πίστεψα στις λογικές διχασμού και δημιουργίας “στρατοπέδων” μέσα στον ίδιο πολιτικό χώρο. Αντιθέτως, πιστεύω ότι η παράταξη δυναμώνει μέσα από την ενότητα, τη σύνθεση και τον αλληλοσεβασμό ανθρώπων που έχουν κοινές αγωνίες για την πατρίδα. Τον κ. Σαμαρά, ως πρώην Πρωθυπουργό, τον σέβομαι απολύτως. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ δεν έχω να πάω πουθενά», πρόσθεσε ξεκαθαρίζοντας πως παραμένει στη ΝΔ.

«Αυτό που εύχομαι είναι ενότητα και σοβαρότητα, όχι διαρκή σενάρια διάσπασης, αποχωρήσεων και πολιτικών μετακινήσεων. Οι πολίτες σήμερα περιμένουν λύσεις, δουλειά και ουσία. Όχι παραπολιτικά παιχνίδια και ιστορίες επιστημονικής φαντασίας» είπε ακόμη και συμπλήρωσε: «Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που ορισμένοι κατασκευάζουν “ειδήσεις” γύρω από το πρόσωπό μου. Είναι οι ίδιοι που το 2019 και το 2023 έγραφαν ότι δήθεν μιλούσα σε άδειες καρέκλες στις προεκλογικές μου συγκεντρώσεις. Τελικά, οι πολίτες απάντησαν μόνοι τους. Με τίμησαν το 2019 με 20.000 σταυρούς και τέσσερα χρόνια αργότερα με 30.000 ψήφους. Γι’ αυτό αντιμετωπίζω εδώ και πολλά χρόνια τέτοιου είδους “πληροφορίες” με χαμόγελο και με κράνος, αν είμαι με τη μηχανή».

Γιάννης Καλλιάνος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Δίκη για Τέμπη: Συνεχίζονται οι ενστάσεις των κατηγορουμένων για τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας

ΧΑΛΑΡΑ 23 ώρες πριν

Χαμός στο Twitter με το όνομα του κόμματος Τσίπρα: “Γιατί δεν το ονόμασε… ΕΛΕΟΣ;”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 27 λεπτά πριν

Μεσολόγγι: Στο νοσοκομείο γυναίκα μετά από επίθεση με κατσαβίδι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Θεμιστοκλέους: Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7 ώρες πριν

Η Πειραιώς Αποκλειστικός Χορηγός δύο συναυλιών στο πλαίσιο των “Εορτών Αποχαιρετισμού” του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Γαλλία: Στους “38 ή και 39 βαθμούς Κελσίου” θα μπορούσε να ανέλθει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι