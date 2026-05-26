Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν το Technology Forum και το TechSaloniki με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη το Technology Forum και το TechSaloniki, δυο κορυφαίες εκδηλώσεις με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόκειται ουσιαστικά για δύο κορυφαίους θεσμούς τεχνολογίας, καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και απασχόλησης, οι οποίοι φέτος ένωσαν τις δυνάμεις τους για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυναμικά γεγονότα τεχνολογίας που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στήριξε δυναμικά τις δύο διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στρατηγική της να επενδύει στην καινοτομία, στην τεχνολογία, στις ψηφιακές δεξιότητες και στη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της τεχνολογίας και της καινοτομίας για τους τομείς των υποδομών, των μεταφορών και του τουρισμού, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς ενίσχυσης του οικοσυστήματος καινοτομίας της περιοχής.

«Η φετινή συνένωση του Technology Forum και του TechSaloniki απέδειξε ότι η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία διαθέτουν πλέον ένα ζωντανό και δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει σταθερά πρωτοβουλίες που φέρνουν κοντά επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς, startups και νέους ανθρώπους, δημιουργώντας κοινό όραμα και πραγματικές ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης. Ευχαριστώ θερμά όλους τους διοργανωτές, τους φορείς, τις επιχειρήσεις, τους εθελοντές και τους συνεργάτες που συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Νικόλαος Τζόλλας.

Χιλιάδες νέοι, φοιτητές, επαγγελματίες, ερευνητές και στελέχη επιχειρήσεων βρέθηκαν στους χώρους των διοργανώσεων στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να συμμετάσχουν σε workshops, ομιλίες, πάνελ, δράσεις δικτύωσης και παρουσιάσεις κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας και πληροφορικής.

Τα εταιρικά περίπτερα (booths), οι διαδραστικές εφαρμογές, οι τεχνολογίες VR, τα ρομποτικά συστήματα και οι παρουσιάσεις σύγχρονων ψηφιακών λύσεων ανέδειξαν τις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις δεξιότητες που απαιτούνται στα επαγγέλματα του μέλλοντος, ενώ περισσότεροι από 500 διαθέσιμοι ρόλοι εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής παρουσιάστηκαν στους νέους ανθρώπους που αναζητούν επαγγελματικές ευκαιρίες στον κλάδο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στη νεοφυή επιχειρηματικότητα, μέσα από ειδικές θεματικές για startups και νέους επιχειρηματίες, που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Open Coffee, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν από επιτυχημένους ανθρώπους της αγοράς για τα βήματα δημιουργίας και ανάπτυξης μιας καινοτόμου επιχείρησης.

Παράλληλα, το Technology Forum ανέδειξε σημαντικές θεματικές γύρω από το μέλλον του οικοσυστήματος καινοτομίας, τη διασύνδεση πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων και δημόσιου τομέα, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας και της καινοτομίας ως στρατηγικής επιλογής για την ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αναδείχθηκε επίσης η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στην Κεντρική Μακεδονία μέσα από στρατηγικές ενίσχυσης της καινοτομίας, της εξωστρέφειας, της επιχειρηματικότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, αξιοποιώντας σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και δράσεις που ενισχύουν τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματική οικονομία.