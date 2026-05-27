Θεσσαλονίκη: Επιστρέφει η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΘ λόγω της διακοπής λειτουργίας του Μετρό – Οι στάσεις, η διαδρομή και το ωράριο

Επιστρέφει από την προσεχή Παρασκευή η λεωφορειακή γραμμή Μ1, η οποία θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό Θεσσαλονίκης για το διάστημα που αυτό θα παραμείνει κλειστό, λόγω δοκιμών για την επέκταση της Καλαμαριάς.

Η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης θα διακοπεί από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τις 19 Ιουνίου. Για το διάστημα αυτό, η γραμμή Μ1 θα εκτελεί δρομολόγια σχεδόν σε παρόμοια διαδρομή με αυτή που ακολουθεί το μετρό.

Η δρομολόγια της γραμμής Μ1 θα εκτελούνται από τις 5:00 τα ξημερώματα έως τις 12:00 τα μεσάνυχτα, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Οι στάσεις, η διαδρομή και το ωράριο της γραμμής Μ1

Η γραμμή Μ1 θα έχει χαρακτηριστικά ημι-εξπρές λειτουργίας:

-Διαδρομή: Νέα Ελβετία – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός (κίνηση στον νοητό άξονα του Μετρό. Αντί της οδού Δελφών, θα διέρχεται από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμανλή – Εγνατία – Μοναστηρίου).

-Συχνότητα και στόλος: Θα εξυπηρετείται από 16 αρθρωτά λεωφορεία, με μέση συχνότητα διέλευσης τα 7 λεπτά.

-Ωράριο: Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5:00 τα ξημερώματα έως τις 12:00 τα μεσάνυχτα, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Οι στάσεις

Κατά τη μετάβαση: 25ης Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτειο, Θεαγένειο, Παπάφειο, ΠΑΜΑΚ, ΑΧΕΠΑ, Καμάρα, Αγίας Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλ. Δημοκρατίας, Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός.

Κατά την επιστροφή: Ζωγράφου, Πλ. Δημοκρατίας, Αντιγονιδών, Αγίας Σοφίας, Καμάρα, ΑΧΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Παπάφη (νέα, προσωρινή στάση), Θεαγένειο, Ιπποκράτειο, Μ. Μπότσαρη, 25ης Μαρτίου.

Ενισχύονται τρεις γραμμές

Παράλληλα, ενισχύονται τα δρομολόγια τριών λεωφορειακών γραμμών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού:

3: ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

31: Βούλγαρη – ΚΤΕΛ

39: Κηφισιά – Δικαστήρια

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ

“Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο ΟΑΣΘ, ώστε να καλύψει με επιτυχία τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης που θα προκύψουν από μεθαύριο Παρασκευή, 29 Μαΐου, οπότε το Μετρό Θεσσαλονίκης θα διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του για τρεις εβδομάδες. Ο Οργανισμός θα κινηθεί με βάση το σχέδιο που εφάρμοσε τον περασμένο Νοέμβριο, κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή στα δρομολόγια του υπόγειου μέσου σε σταθερή τροχιά.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η επαναφορά της επιτυχημένης λεωφορειακής γραμμής Μ1, η οποία θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό, καθώς και η ενίσχυση τριών υφιστάμενων λεωφορειακών γραμμών που διέρχονται από τους βασικούς άξονες του δικτύου.

Για την υλοποίηση του προγράμματος ο ΟΑΣΘ, έχοντας και πάλι τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων του, προχωρά στην αναστολή των αδειών των οδηγών και των απαραίτητων σταθμαρχών από τις 29 Μαΐου και για όλο το χρονικό διάστημα που το Μετρό θα παραμείνει κλειστό.

«Ο ΟΑΣΘ βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενεργοποιώντας ένα δοκιμασμένο και πετυχημένο σχέδιο, με στόχο την απρόσκοπτη μετακίνηση του επιβατικού, κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής του Μετρό. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους εργαζομένους μας, οι οποίοι για ακόμα μία φορά ‘‘βάζουν πλάτη’’ και στηρίζουν έμπρακτα την προσπάθειά μας, αποδεχόμενοι την αναστολή των αδειών τους», τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης και συνεχίζει: «Παράλληλα, απευθύνω θερμή έκκληση προς όλους τους οδηγούς της Θεσσαλονίκης να δείξουν κοινωνική υπευθυνότητα. Η διατήρηση των λεωφορειολωρίδων ανοιχτών και η αποφυγή της παράνομης στάθμευσης, είναι καθοριστικής σημασίας για να κινούνται τα λεωφορεία μας γρήγορα και να τηρούνται τα δρομολόγια. Με τη συνεργασία όλων, οι εβδομάδες αυτές θα κυλήσουν ομαλά και οι όποιες αρρυθμίες θα είναι απολύτως διαχειρίσιμες».

Οι γραμμές

Η γραμμή Μ1 θα έχει χαρακτηριστικά ημι-εξπρές λειτουργίας:

-Διαδρομή: Νέα Ελβετία – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός (κίνηση στον νοητό άξονα του Μετρό. Αντί της οδού Δελφών, θα διέρχεται από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμανλή – Εγνατία – Μοναστηρίου).

-Συχνότητα καιστόλος: Θα εξυπηρετείται από 16 αρθρωτά λεωφορεία, με μέση συχνότητα διέλευσης τα 7 λεπτά.

-Ωράριο: Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5:00 τα ξημερώματα έως τις 12:00 τα μεσάνυχτα, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Οι στάσεις

Κατά τη μετάβαση: 25ης Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτειο, Θεαγένειο, Παπάφειο, ΠΑΜΑΚ, ΑΧΕΠΑ, Καμάρα, Αγίας Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλ. Δημοκρατίας, Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός.

Κατά την επιστροφή: Ζωγράφου, Πλ. Δημοκρατίας, Αντιγονιδών, Αγίας Σοφίας, Καμάρα, ΑΧΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Παπάφη (νέα, προσωρινή στάση), Θεαγένειο, Ιπποκράτειο, Μ. Μπότσαρη, 25ης Μαρτίου.

Παράλληλα, με ενίσχυση των δρομολογίων θα λειτουργούν οι γραμμές:

3: ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

31: Βούλγαρη – ΚΤΕΛ

39: Κηφισιά – Δικαστήρια”