ΚΑΕ Άρης: Επέκταση συμβολαίου έως το 2028 στον Μήτρου Λονγκ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στον Άρη έως το 2028 θα παραμείνει ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΡΗΣ:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ελάιζα Μήτρου Λονγκ έως το 2028.

Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ έχει συμβόλαιο με την ομάδα μας και για την επόμενη σεζόν (2026-27), το οποίο επεκτάθηκε για ακόμα μία χρονιά, με την παράλληλη αφαίρεση του Euroleague Out για το 2026.

Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ αγωνίστηκε για πρώτη φορά στον ΑΡΗ Betsson τη σεζόν 2022-23 και το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στο «Nick Galis Hall», αποτελώντας έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες για τη σεζόν που πέρασε».

ΚΑΕ Άρης

