Θεσσαλονίκη: Καμπάνες σε οδηγούς ταξί για επιλογή επιβατών και πολλαπλή μίσθωση

Καμπάνες σε οδηγούς ταξί έπεσαν στη Θεσσαλονίκη από την Τροχαία, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και για τη μείωση των παραβάσεων από οδηγούς Ε.Δ.Χ

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, πρωινές ώρες χθες (26-05-2026), πραγματοποίησαν τροχονομικούς ελέγχους σε σημεία αναμονής ταξί (πιάτσες), στην περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού, κατά τους οποίους ελέγχθηκαν (65) Δ.Χ.Ε. οχήματα (ταξί) και βεβαιώθηκαν (18) παραβάσεις, εκ των οποίων:

8 για επιλογή επιβατών-προορισμού,

4 για πολλαπλή μίσθωση,

4 για μη χρήση ταξιμέτρου,

1 για στέρηση ειδικής άδειας Δ.Χ.Ε. και

1 για απομάκρυνση από το όχημα προς αναζήτηση πελατών-άγρα πελατών.

“Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό, τόσο με τη διενέργεια τροχονομικών ελέγχων, όσο και με την έντονη παρουσία ρυθμιστών τροχονόμων, έχοντας ως μοναδικό στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Σύμμαχος στην προσπάθεια αυτή, είναι η συνεργασία των οδηγών και των πεζών, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες οδικής ασφάλειας”, διαμηνύει η Ελληνική Αστυνομία.