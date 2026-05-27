Νορβηγός μαθητής ανακάλυψε σπαθί των Βίκινγκς ηλικίας 1.300 ετών σε σχολική εκδρομή

Ένα αρχαίο σπαθί των Βίκινγκς το οποίο χρονολογείται από το 700 μ.Χ. βρήκε ένα αγόρι μόλις έξι ετών στη διάρκεια εκδρομής του σχολείου του στη Νορβηγία.

Ο μικρός Χένρικ συμμετείχε σε εκδρομή της τάξης του στην περιοχή Γκραν, στο Χάντελαντ της Νορβηγίας, όταν εντόπισε το σπαθί της εποχής των Βίκινγκς, χωρίς βέβαια να έχει την παραμικρή ιδέα της σπουδαίας ανακάλυψής του.

Σήκωσε στα χέρια του ένα σκουριασμένο μεταλλικό αντικείμενο που το είδε να προεξέχει από το χώμα. Το έδειξε στους δασκάλους του, οι οποίοι υποψιάστηκαν ότι ίσως δεν επρόκειτο απλώς για ένα παλιό κομμάτι μετάλλου.

Οι εκπαιδευτικοί επικοινώνησαν με τοπικούς αρχαιολόγους στη Νορβηγία, οι οποίοι επιβεβαίωσαν αργότερα ότι πρόκειται για σημαντικό ιστορικό εύρημα.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ίνλαντετ, στη Νορβηγία, το αντικείμενο φαίνεται να είναι μονόκοπο σιδερένιο σπαθί της ύστερης περιόδου των Μεροβίγγειων ή των πρώτων χρόνων της Εποχής των Βίκινγκς, δηλαδή περίπου από το 550 έως το 800 μ.Χ.

Τα μονόκοπα σπαθιά εκείνης της περιόδου ακονίζονταν μόνο από τη μία πλευρά και συχνά αποκαλούνταν scramasax ή sax.

Η περιοχή όπου βρέθηκε το σπαθί, το Χάντελαντ, σημαίνει στα νορβηγικά «Γη του Πολεμιστή», καθώς εκεί έχουν ανακαλυφθεί στο παρελθόν πολλά αντικείμενα από την Εποχή του Σιδήρου και των Βίκινγκς.

