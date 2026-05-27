MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μαντώ: “Είχαμε μάθει αλλιώς, δεν σκεφτόμασταν ποτέ… πώς θα βγάλω το μήνα;”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στον καναπέ του Στούντιο 4 κάθισε η Μαντώ, η οποία μίλησε για τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης, τις μεγάλες αλλαγές στον χώρο της μουσικής και την απότομη μετάβαση από τις «χρυσές εποχές» στην αβεβαιότητα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Θανάση Αναγνωστόπουλου, η τραγουδίστρια παραδέχθηκε πως η κρίση επηρέασε βαθιά τους καλλιτέχνες που είχαν γνωρίσει την επιτυχία των προηγούμενων δεκαετιών. «Ήταν μία προσγείωση φοβερή και χωρίς αλεξίπτωτο κιόλας», είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Περάσαμε δύσκολα όλοι μας. Δηλαδή και οικονομικά ακόμα, ήταν και θέμα επιβίωσης από ένα σημείο και μετά όλοι, όλου του χώρου. Δεν ήμουνα από τους καλλιτέχνες που παίρνανε τα πολλά πολλά λεφτά, γιατί ήμουνα ποπ. Στην Ελλάδα πάντα οι ποπ τραγουδιστές είμαστε λιγάκι αδικημένοι σε αυτό το κομμάτι, παίρνουμε λιγότερα λεφτά», δήλωσε.

«Υποφέραμε. Αυτή η δεκαπενταετία μάς στοίχισε. Είχαμε μάθει αλλιώς. Δεν σκεφτόμασταν ποτέ “πώς θα βγάλω το μήνα;”. Και ήρθε αυτή η στιγμή να το σκεφτούμε πώς θα βγάλουμε το μήνα. Και ήρθε και ο covid μετά», κατέληξε η Μαντώ.

Μαντώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Σταύρος Φλώρος: “Του έβαλαν μόσχευμα στη φτέρνα, σε μία μέρα θα δούμε αν ο οργανισμός δέχεται” λέει ο πατέρας του

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Απίστευτο περιστατικό στις ΗΠΑ: Σκύλος πυροβόλησε μέσα από αυτοκίνητο γυναίκα και την τραυμάτισε

ΥΓΕΙΑ 14 ώρες πριν

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Ο αριθμός των περιστατικών χανταϊού από το ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο αυξήθηκε σε 13 ύστερα από νέο κρούσμα στην Ισπανία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Βόρεια Ελλάδα: Πώς δρούσε η σπείρα με τα 4,5 εκατ. ευρώ παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι ρόλοι και το μεγάλο κόλπο με ψευδείς δηλώσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Νίκη Κεραμέως για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: “Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 27χρονος ήταν καταδικασμένος σε φυλάκιση για εμπρησμό εξ’ αμελείας αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος