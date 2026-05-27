Μαντώ: “Είχαμε μάθει αλλιώς, δεν σκεφτόμασταν ποτέ… πώς θα βγάλω το μήνα;”

Στον καναπέ του Στούντιο 4 κάθισε η Μαντώ, η οποία μίλησε για τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης, τις μεγάλες αλλαγές στον χώρο της μουσικής και την απότομη μετάβαση από τις «χρυσές εποχές» στην αβεβαιότητα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Θανάση Αναγνωστόπουλου, η τραγουδίστρια παραδέχθηκε πως η κρίση επηρέασε βαθιά τους καλλιτέχνες που είχαν γνωρίσει την επιτυχία των προηγούμενων δεκαετιών. «Ήταν μία προσγείωση φοβερή και χωρίς αλεξίπτωτο κιόλας», είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Περάσαμε δύσκολα όλοι μας. Δηλαδή και οικονομικά ακόμα, ήταν και θέμα επιβίωσης από ένα σημείο και μετά όλοι, όλου του χώρου. Δεν ήμουνα από τους καλλιτέχνες που παίρνανε τα πολλά πολλά λεφτά, γιατί ήμουνα ποπ. Στην Ελλάδα πάντα οι ποπ τραγουδιστές είμαστε λιγάκι αδικημένοι σε αυτό το κομμάτι, παίρνουμε λιγότερα λεφτά», δήλωσε.

«Υποφέραμε. Αυτή η δεκαπενταετία μάς στοίχισε. Είχαμε μάθει αλλιώς. Δεν σκεφτόμασταν ποτέ “πώς θα βγάλω το μήνα;”. Και ήρθε αυτή η στιγμή να το σκεφτούμε πώς θα βγάλουμε το μήνα. Και ήρθε και ο covid μετά», κατέληξε η Μαντώ.