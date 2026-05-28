Family out στο Mediterranean Cosmos: Επιλογές για όλη την οικογένεια

Στο Mediterranean Cosmos, η οικογενειακή έξοδος γίνεται ολοκληρωμένη εμπειρία

Στο Mediterranean Cosmos, κάθε επίσκεψη μετατρέπεται σε μια απολαυστική εμπειρία για όλη την οικογένεια. Γεύσεις από κάθε γωνιά, χαλαρή βόλτα και στιγμές ξεκούρασης συνδυάζονται ιδανικά σε έναν μόνο προορισμό.

Με πιάτα για κάθε προτίμηση και ένα ιδανικό περιβάλλον για μικρές αποδράσεις, μόλις μια ανάσα από τους ξέφρενους ρυθμούς της πόλης, το Mediterranean Cosmos αποτελεί την τέλεια επιλογή για την πιο γεμάτη «family out» εμπειρία.

Παρακάτω θα βρείτε τις ιδανικές επιλογές για να περάσετε όμορφες στιγμές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και να απολαύσετε μοναδικά πιάτα που θα σας συναρπάσουν, ενώ για τους πιο τολμηρούς υπάρχει και μία πρόταση γεμάτη αδρεναλίνη.

ΛΕΜΑΡΓΚΟ

Στο ΛΕΜΑΡΓΚΟ θα βρείτε γευστικά και χορταστικά πιάτα με ελληνικό άρωμα που ακόμη και οι πιο εγκρατείς δεν θα μπορούσαν να αντισταθούν

Το club σάντουιτς γύρου αποτελεί μία must επιλογή. Έρχεται με φρεσκοψημένο γύρο, ντομάτα, μαρούλι, gouda και sauce φέτας σε ελληνικές πιτούλες, και δημιουργεί έναν τέλειο συνδυασμό! Οι τηγανητές πατάτες που το συνοδεύουν, ολοκληρώνουν την απόλαυση

BALBOA

Το BALBOA αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν ψαγμένο street food και έντονες γεύσεις.

Εδώ μπορείτε να απολαύσετε το smashed bacon cheeseburger με διπλό beef patty, cheddar, μπέικον και balboa μαγιονέζα σε potato roll. Η επιλογή αυτή γίνεται πιο απολαυστική αφού συνοδεύεται από τραγανές πατάτες και popcorn chicken.

La Pasteria Cucina Italiana

Στη La Pasteria Cucina Italiana μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά πιάτα της ιταλικής κουζίνας με αγνές πρώτες ύλες και ολόφρεσκα υλικά.

Το πλέον αγαπημένο ιταλικό είναι η πίτσα και εδώ θα βρείτε μια πολύ δελεαστική πρόταση: Pizza Pesto Pistachio e Mortadella, η οποία συνδυάζει πέστο, φιστίκι, μορταδέλα και burrata πάνω σε τραγανή ζύμη.

Plaisir

Στο Plaisir μπορείτε να βρείτε γεύσεις για όλα τα γούστα καθώς και δυνατές επιλογές από τον κόσμο του street food.

Το smashed burger με βοδινό κιμά, παλαιωμένο cheddar, tonkatsu ketchup, πίκλα και iceberg και κρεμμύδι είναι μια πρόταση που πρέπει να δοκιμάσετε. Συνοδεύεται από τηγανητές πατάτες, ενώ η σαλάτα με καλοκαιρινά φρούτα και προσούτο δίνει μια δροσερή ισορροπία.

McDonald’s

Τα McDonald’s αποτελούν διαχρονική επιλογή για όλη την οικογένεια ενώ διαθέτει μοναδικές επιλογές για τα παιδιά.

Το Happy Meal περιλαμβάνει Chicken McNuggets, νερό και pineapple stick.

TGI FRIDAYS

Στα TGI FRIDAYS θα βρείτε μοναδικές επιλογές και signature είδη που θα απογειώσουν τα πιάτα σας, ενώ για τα παιδιά έχει μια γευστική πρόταση.

Το Kid’s Mini Burgers προσφέρει δύο mini burgers με cheddar, ντομάτα και μαγιονέζα και συνοδεύεται και από ντοματίνια, αγγούρι και πατάτες τηγανητές που θα ξετρελάνουν κάθε παιδί!

KOI Sushi Bar

Το KOI Sushi Bar φέρνει την ασιατική κουζίνα στο πιάτο σας μέσα από γευστικές προτάσεις.

Εδώ μπορείτε να δοκιμάστε το KOI Combo και να αφεθείτε στις γεύσεις της Ασίας. Απολαυστικά Spicy Crab Roll με surimi, αβοκάντο και καυτερή σως μαζί με Kappa Maki με αγγούρι δημιουργούν έναν θεσπέσιο συνδυασμό. Το πιάτο συμπληρώνεται από Chicken Karaage και bao bun shrimp.

Dada’s

Το Dada’s είναι ο απόλυτος προορισμός για γλυκές απολαύσεις στις οποίες δύσκολα λέει κανείς “όχι”.

Εδώ θα βρείτε λαχταριστά pancakes που σερβίρονται με πραλίνα σοκολάτας, πραλίνα φράουλας, πολύχρωμες τρούφες και φρέσκες φράουλες.

The MindTrap

To The MindTrap φέρνει ένα συναρπαστικό escape room με ηθοποιό εμπνευσμένο από το κλασικό παραμύθι του Hansel και της Gretel. Εξερευνήστε το σπίτι της μάγισσας, λύστε έξυπνους γρίφους και αποδράστε πριν να είναι αργά!

Ένα μαγικό escape room, διαμορφωμένο για δύο modes (spooky και familyfriendly), που θα σας ταξιδέψει στον κόσμο των αγαπημένων σας παραμυθιών! Θα καταφέρετε να βρείτε τον δρόμο της επιστροφής;

Village Cinemas

Και φυσικά, καμία ολοκληρωμένη family out εμπειρία δεν θα μπορούσε να τελειώσει χωρίς μια κινηματογραφική έξοδο στα Village Cinemas του Mediterranean Cosmos.

Με σύγχρονες αίθουσες, αναπαυτικά καθίσματα και τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες για μικρούς και μεγάλους, τα Village Cinemas αποτελούν την ιδανική συνέχεια μετά το φαγητό, τη βόλτα ή το shopping.

Γιατί στο Mediterranean Cosmos, η οικογενειακή έξοδος δεν είναι απλώς μια βόλτα — είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεμάτη γεύσεις, διασκέδαση και στιγμές που μένουν αξέχαστες.