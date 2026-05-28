Νέο πρόβλημα στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης

Νέο πρόβλημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (28/5) στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας, η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μόνο μέσω της Τροχιάς 2, από τον σταθμό «Ανάληψη» έως τον σταθμό «Πανεπιστήμιο».

Οι επιβάτες για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους θα έπρεπε να μετεπιβιβαστούν στους σταθμούς «Ανάληψη» και «Πανεπιστήμιο».

Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε περίπου στις 8:30 και τα δρομολόγια αυτή την ώρα διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1.