MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βέροια: Επιχείρηση διάσωσης για πέντε μικρά αγριογούρουνα και τη μητέρα τους – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το περασμένο Σάββατο στην περιοχή Δοβρά της Βέροιας για τη διάσωση πέντε μικρών αγριόχοιρων και της μητέρας τους, τα οποία είχαν πέσει μέσα σε στέρνα και αδυνατούσαν να βγουν.

Στην επιχείρηση συμμετείχε ο ομοσπονδιακός θηροφύλακας Βέροιας, Ιωάννης Πετράκης, με τη συνδρομή μελών του τοπικού συλλόγου, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να απεγκλωβίσουν τα ζώα με ασφάλεια.

Με συντονισμένες κινήσεις κατάφεραν να ανασύρουν από τη στέρνα τόσο τα πέντε μικρά αγριογούρουνα όσο και τη μητέρα τους, αποτρέποντας τον κίνδυνο να πνιγούν ή να εξαντληθούν.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ τα ζώα επέστρεψαν στο φυσικό τους περιβάλλον χωρίς τραυματισμούς.

Αγριογούρουνα Βέροια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τους τσάκωσαν την ώρα της αγοραπωλησίας ναρκωτικών – Τέσσερις συλλήψεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Στις 12 στον Άρειο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας – Θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος, της ΕΛΑΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έριχναν λύματα σε δάση και ρέματα της Θέρμης και “κάλυπταν” τις ρίψεις με εικονικά έγγραφα – Τρεις συλλήψεις – Δείτε φωτογραφίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Πρώτη κόντρα στο ΟΑΚΑ για τα ημιτελικά της GBL

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

Γκίκας Χαρδούβελης: Το μέλλον για τις τράπεζες είναι ψηφιακό

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Προήχθησαν σε συμβούλους Επικρατείας επτά πάρεδροι του ΣτΕ μεταξύ αυτών η αδερφή του Γιάνη Βαρουφάκη