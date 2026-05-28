Βέροια: Επιχείρηση διάσωσης για πέντε μικρά αγριογούρουνα και τη μητέρα τους – Δείτε βίντεο

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το περασμένο Σάββατο στην περιοχή Δοβρά της Βέροιας για τη διάσωση πέντε μικρών αγριόχοιρων και της μητέρας τους, τα οποία είχαν πέσει μέσα σε στέρνα και αδυνατούσαν να βγουν.

Στην επιχείρηση συμμετείχε ο ομοσπονδιακός θηροφύλακας Βέροιας, Ιωάννης Πετράκης, με τη συνδρομή μελών του τοπικού συλλόγου, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να απεγκλωβίσουν τα ζώα με ασφάλεια.

Με συντονισμένες κινήσεις κατάφεραν να ανασύρουν από τη στέρνα τόσο τα πέντε μικρά αγριογούρουνα όσο και τη μητέρα τους, αποτρέποντας τον κίνδυνο να πνιγούν ή να εξαντληθούν.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ τα ζώα επέστρεψαν στο φυσικό τους περιβάλλον χωρίς τραυματισμούς.