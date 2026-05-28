Στην Αθήνα οι 17 συλληφθέντες από τη βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Δείτε βίντεο

Στην Αθήνα και στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επί της Λουκάρεως μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις 10:30 οι 17 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Βόρεια Ελλάδα.

Η μεταγωγή τους ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα από τη Θεσσαλονίκη και έγινε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Intime

Intime

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αποκτήσει πρόσβαση στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ και εντόπιζαν «ορφανά» αγροτεμάχια, δηλαδή εκτάσεις που δεν δηλώνονταν ούτε αξιοποιούνταν από τους ιδιοκτήτες τους.

Στη συνέχεια φέρονται να έβρισκαν πρόσωπα πρόθυμα να εμφανιστούν ως ιδιοκτήτες ή καλλιεργητές των εκτάσεων αυτών, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις καλλιέργειας και αιτήσεις επιδότησης. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές, εισέπρατταν παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά από αγροτικές ενισχύσεις.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας φέρονται να παρακολουθούσαν εδώ και καιρό τη δράση των εμπλεκομένων, πριν προχωρήσουν στις συλλήψεις.